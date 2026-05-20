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Mendonça Filho apresenta emendas com medidas de compensação para Polo de Confecções do Agreste

Deputado federal defende contrapartida para setor atingido pela revogação da "taxa das blusinhas"

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Na justificativa das emendas, Mendonça afirma que as propostas buscam garantir "isonomia tributária" e "livre concorrência"Na justificativa das emendas, Mendonça afirma que as propostas buscam garantir "isonomia tributária" e "livre concorrência" - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado federal Mendonça Filho (PL), presidente da Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios, apresentou duas emendas à medida do governo federal que reduziu a chamada “taxa das blusinhas”. O parlamentar pede medidas de compensação para o setor, com o objetivo, segundo ele, de proteger o Polo de Confecções do Agreste e o pequeno varejo nacional da concorrência com produtos importados. 

As propostas criam o Regime Especial de Isonomia Competitiva (REIC) e o Programa de Apoio ao Pequeno Varejista Nacional (PROVANA). A primeira emenda garante crédito tributário para indústrias e fabricantes do setor de confecção e vestuário, permitindo abatimento de tributos como PIS, Cofins e IPI nas vendas de produtos nacionais de até US$ 50. Já a segunda cria uma subvenção econômica para micro e pequenas empresas do Simples Nacional, com crédito equivalente a 20% da receita bruta nas vendas de produtos nacionais dentro desse mesmo limite.  

Na justificativa das emendas, Mendonça afirma que as propostas buscam garantir “isonomia tributária” e “livre concorrência”, evitando um “abismo de competitividade” criado pelo tratamento favorecido aos produtos importados.

Segundo Mendonça, as medidas buscam equilibrar a concorrência das plataformas internacionais beneficiadas pela redução tributária do governo federal. “Lula criou a taxa das blusinhas para arrecadar mais e agora, às vésperas das eleições, reduz a taxa de forma eleitoreira sem olhar as consequências para quem produz e gera emprego no Brasil. Não podemos aceitar que o Polo de Confecções do Agreste pague essa conta.”

O parlamentar afirma que mais de 90% das empresas do Polo de Confecções de Pernambuco são micro e pequenos negócios, mais vulneráveis à concorrência internacional. Ainda segundo ele, o setor gera mais de 32 mil empregos formais e movimenta a economia de cidades como Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.

*Com informações da assessoria

 

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