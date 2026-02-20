A- A+

CPI do INSS Mendonça libera à CPI do INSS dados de quebras de sigilo e reverte retenção determinada Informações em posse da presidência do Congresso devem ser entregues à Polícia Federal, que irá compartilhar o material com a comissão

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) do INSS o acesso aos dados obtidos por meio de quebras de sigilo no âmbito da investigação sobre fraudes contra aposentados e pensionistas, material cuja retenção sob a guarda da presidência do Senado havia sido determinada em decisão anterior do ministro Dias Toffoli.

A decisão foi proferida após requerimento apresentado pela própria CPI do INSS. A comissão pedia a revogação de decisão anterior que havia determinado que o material ficasse sob a guarda do presidente do Senado.

No despacho, Mendonça reconhece que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que inclui a requisição e produção de provas, a decretação de quebras de sigilo e a custódia e análise do material obtido.

Segundo o ministro, manter os elementos probatórios sob a guarda de autoridade estranha ao colegiado investigativo configura restrição indevida à autonomia funcional da comissão parlamentar. Ele também destaca que já houve reconhecimento da regularidade das quebras de sigilo determinadas pela CPMI, o que afasta questionamentos sobre a licitude das provas.

Ele afirma que "a manutenção dos elementos probatórios sob a guarda de autoridade não integrante do colegiado investigativo configura restrição à autonomia funcional da Comissão".

Mendonça também ressalta que houve "reconhecimento prévio da regularidade das quebras de sigilo determinadas pela CPMI", o que, segundo ele, "reforça a validade dos atos instrutórios praticados e afasta qualquer questionamento quanto à licitude originária das provas produzidas".

