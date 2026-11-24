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BRASÍLIA Mendonça manda soltar ex-número dois da Previdência e nomes ligados ao Careca do INSS Adroaldo da Cunha Portal será monitorado por tornozeleira eletrônica

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou nesta segunda-feira a prisão preventiva em regime domiciliar de Adroaldo da Cunha Portal, que ocupou o posto de secretário-executivo do Ministério da Previdência.

Na mesma leva de decisões, o magistrado também ordenou a soltura de outros três alvos da apuração sobre irregularidades no INSS: os empresários Rubens Oliveira Costa, Milton Salvador de Almeida Junior e Adelino Rodrigues Junior.

Eles são apontados nas investigações como operadores ligados ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.

Com a decisão, o ex-número dois da Previdência passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ao revogar a prisão de Adroaldo, Mendonça avaliou que a permanência dele em liberdade não ameaçava mais o andamento das apurações sobre o esquema de fraudes previdenciárias.

O ex-secretário-executivo é investigado sob suspeita de ter ajudado a viabilizar o esquema dentro do ministério e de ter recebido valores repassados pelo Careca do INSS.

Sobre os outros investigados colocados em liberdade, o ministro entendeu que não há mais risco de que destruam ou escondam provas. Os três também serão monitorados eletronicamente.

As medidas tomadas nesta segunda reforçam uma sequência de revogações de prisões decretadas por Mendonça nas últimas semanas no caso do INSS.

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