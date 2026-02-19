Mendonça revê decisão de Toffoli e autoriza PF a realizar perícia sem restrições
A Polícia Federal foi autorizada a manter a custódia integral dos bens apreendidos em seus próprios depósitos
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu nesta quinta-feira (19) as diretrizes operacionais e de sigilo que devem nortear a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o caso do banco Master.
A decisão responde a uma consulta da Polícia Federal sobre a viabilidade técnica de analisar cerca de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos, tarefa que demandaria meses de trabalho exclusivo da perícia.
Diante do volume de dados, o ministro autorizou que a extração, indexação e análise sigam o fluxo ordinário de trabalho da instituição, permitindo a distribuição regular entre peritos habilitados.
Além disso, a Polícia Federal foi autorizada a manter a custódia integral dos bens apreendidos em seus próprios depósitos e a realizar diligências de rotina, como a oitiva de investigados e testemunhas, desde que estas não dependam de nova autorização judicial específica.
Segundo a decisão, o acesso às informações deve ser restrito a autoridades e agentes com necessidade concreta de conhecer os dados para o exercício de suas funções, proibindo expressamente o uso indevido do material para fins políticos ou para atender a interesses de meios de comunicação.
Mendonça também determinou que a instauração de qualquer novo inquérito ou investigação conectada ao caso depende de pedido expresso e fundamentado ao seu gabinete. De acordo com Mendonça, os autos permanecem sob sigilo de alto grau, e o acesso é restrito apenas às autoridades policiais diretamente responsáveis pela condução dos trabalhos.