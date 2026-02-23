Seg, 23 de Fevereiro

BRASIL

Mendonça se reúne nesta segunda-feira com a PF para nova rodada de conversas sobre caso Master

Expectativa é que a Polícia Federal entregue, na reunião, um relatório sobre as investigações

Sessão extraordinária do STF. Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STFSessão extraordinária do STF. Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF - Foto: Carlos Moura/SCO/STF - Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta nesta segunda-feira uma reunião com a Polícia Federal (PF) para tratar das investigações relacionadas ao caso Master. 

A expectativa é que a PF entregue, na reunião, um relatório sobre as investigações. Além disso, devem ser discutidos os próximos passos do processo. 

Mendonça é o novo relator do caso, após a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli, que teria sido citado em análise da PF sobre o conteúdo de mensagens no celular de Daniel Vorcaro, o dono do banco liquidado no ano passado.

O encontro com a PF ocorre após Mendonça ter determinado a retomada do que chamou de "fluxo ordinário" das diligências, com a reativação de perícias, oitivas e demais medidas investigativas. Na prática, a decisão retirou restrições que vinham sendo impostas aos trabalhos da Polícia Federal. 

 

O acerto para o envio de um relatório sobre o caso foi feito entre Mendonça e a cúpula da PF, logo após o sorteio do novo relator no STF. O encontro reuniu delegados e técnicos que atuam no caso. 

O material que a PF prepara é considerado necessário para, entre outras coisas, a decisão a ser tomada sobre se o processo será mantido no STF ou será remetido para instâncias inferiores. A avaliação é que Mendonça ainda precisa entender melhor o caso que caiu sob sua relatoria há uma semana para estabelecer os próximos passos a serem tomados. 

Uma das decisões que podem ser tomadas diz respeito a um eventual envio — total ou parcialmente — das investigações para a primeira instância. Por ora, todo o material segue no STF.

