BRASIL Mendonça se reúne nesta segunda-feira com a PF para nova rodada de conversas sobre caso Master Expectativa é que a Polícia Federal entregue, na reunião, um relatório sobre as investigações

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta nesta segunda-feira uma reunião com a Polícia Federal (PF) para tratar das investigações relacionadas ao caso Master.

A expectativa é que a PF entregue, na reunião, um relatório sobre as investigações. Além disso, devem ser discutidos os próximos passos do processo.

Mendonça é o novo relator do caso, após a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli, que teria sido citado em análise da PF sobre o conteúdo de mensagens no celular de Daniel Vorcaro, o dono do banco liquidado no ano passado.

O encontro com a PF ocorre após Mendonça ter determinado a retomada do que chamou de "fluxo ordinário" das diligências, com a reativação de perícias, oitivas e demais medidas investigativas. Na prática, a decisão retirou restrições que vinham sendo impostas aos trabalhos da Polícia Federal.





O acerto para o envio de um relatório sobre o caso foi feito entre Mendonça e a cúpula da PF, logo após o sorteio do novo relator no STF. O encontro reuniu delegados e técnicos que atuam no caso.

O material que a PF prepara é considerado necessário para, entre outras coisas, a decisão a ser tomada sobre se o processo será mantido no STF ou será remetido para instâncias inferiores. A avaliação é que Mendonça ainda precisa entender melhor o caso que caiu sob sua relatoria há uma semana para estabelecer os próximos passos a serem tomados.

Uma das decisões que podem ser tomadas diz respeito a um eventual envio — total ou parcialmente — das investigações para a primeira instância. Por ora, todo o material segue no STF.

