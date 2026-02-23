A- A+

Economia Mendonça se reúne por mais de duas horas com delegados da PF para tratar sobre o caso Master Mendonça assumiu o caso Master após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do inquérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça se reuniu nesta segunda-feira (23) com delegados da Polícia Federal responsáveis pelo caso Master. O encontro durou cerca de 2h30. Antes, o ministro se encontrou com advogados de Daniel Vorcaro, o dono do banco.

Os investigadores relataram a Mendonça sobre o atual estágio em que se encontra as investigações e os seus desdobramentos. Um primeiro inquérito sobre as supostas irregularidades na tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) deve ser concluído nas próximas semanas. Outras apurações que tratam sobre as conexões do Master com fundos de investimento suspeitos de serem usados para lavar dinheiro; e a contratação de influenciadores para criticar a fiscalização do Banco Central ainda estão em fase inicial.

"O encontro também serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero (que mirou no Master) e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro", diz nota enviada pelo Supremo.

Mendonça assumiu o caso Master após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do inquérito. Toffoli foi em um relatório da PF sobre o conteúdo de mensagens do celular de Daniel Vorcaro.

O encontro com a PF ocorre após Mendonça ter determinado a retomada do que chamou de "fluxo ordinário" das diligências, com a reativação de perícias, oitivas e demais medidas investigativas. Na prática, a decisão retirou restrições que vinham sendo impostas aos trabalhos da Polícia Federal por Toffoli.

