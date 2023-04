A- A+

Impostos Mensagem de Pimenta a ministérios expõe desconforto do governo sobre taxação no e-commerce Secretário de Comunicação Social reforçou que é preciso alinhamento interno antes da divulgação de medidas

O esforço do Ministério da Fazenda em combater irregularidades no comércio eletrônico gerou reações negativas nas redes sociais e levou a um novo alerta do governo para a necessidade de alinhamento de discurso, antes da divulgação de medidas. A informação foi antecipada pelo colunista do Globo Lauro Jardim.

Na manhã desta terça-feira (13), o secretário de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta, disparou em grupos de WhatsApp de ministérios, uma mensagem reforçando o pedido de "alinhamento" interno de ações do governo, antes da divulgação ao público.

Segundo um integrante o Executivo, há o entendimento de que o projeto foi comunicado na hora errada, já que Lula está em viagem à China.

— O Secretário Pimenta pediu uma melhor comunicação. Hoje passou uma orientação geral para as assessorias dos ministérios, dizendo que os projetos precisam ser comunicados de forma equilibrada e alinhada com o governo. O entendimento [da Casa Civil] é que não era para ser divulgado dessa forma. O momento não é oportuno, o presidente está na China — disse integrante do governo.

Na última terça-feira (11), o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou que o governo iria acabar com a isenção na cobrança de impostos, para compras até US$ 50 feitas entre pessoas físicas em plataformas digitais de varejo.

Grandes redes internacionais, principalmente as asiáticas, como o Shopee e AliExpress, têm usado essa brecha na lei para aumentar o envio de produtos ao Brasil sem o pagamento de impostos. Pelas projeções do governo, há perdas de empregos no país e uma perda de até R$ 8 bilhões em arrecadação.

