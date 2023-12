"Mercadante andava cansado, e achei o lugar ideal para ele", diz Lula sobre presidente do BNDES

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, estava "cansado", "aborrecido", "desanimado" no começo do governo, mas que "achou o lugar ideal para ele" à frente do banco de desenvolvimento.

— Aloizio Mercadante era uma pessoa que andava meio aborrecido, ele estava cansado da fundação, não quis ser deputado. Tinha gente que falava que o Aloizio estava desanimado, ai eu procurei um lugar para colocar o Aloizio Mercadante. Não é, gente, que eu achei o lugar ideal? Eu coloquei o Aloizio Mercadante para dirigir o BNDES.

Mercadante, por sua vez, afirmou que estava cansado por conta da campanha do presidente Lula pelo Palácio do Planalto e por conta do trabalho na transição de governo.



— Eu estava cansado por causa da campanha, eu rodei o país inteiro com você, coordenando o programa de governo, e depois da transição.

