Mercadante diz que é preciso rever trajetória de alta na Selic "o mais rápido possível"

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 5, que espera que haja uma reversão "o mais rápido possível" no ciclo de alta da taxa Selic.

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne na terça e na quarta-feira para definir o novo nível da Selic. Desde que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o comando da autarquia, a Selic já subiu de 12,25% para 14,25%.

"Essa alta de juro foi uma herança da gestão Roberto Campos Neto Temos que reverter essa trajetória o mais rápido possível", disse Mercadante, depois de participar da inauguração da estação de trem Ambuitá, na cidade de Itapevi (SP). A obra contou com apoio do BNDES.

De acordo com Mercadante, houve um aumento importante nas aprovações de crédito por parte do BNDES no primeiro trimestre de 2025, mas a consulta junto ao banco para novos projetos já "desacelerou um pouco".

"Porque muitos empresários, por conta do tarifaço dos Estados Unidos e os juros muito altos aqui, atrasam os investimentos, esperando que a taxa Selic baixe. Isso tem que se resolver logo", reforçou o presidente do BNDES.

Segundo ele, o diálogo entre política monetária e política industrial no País "precisa ser repactuado". "O Brasil precisa crescer, é isso que resolve o problema da dívida pública."

Apesar de torcer pela queda na Selic, Mercadante frisou que, independentemente das decisões do Copom, o BNDES deve trabalhar para encontrar caminhos para a concessão de crédito.

