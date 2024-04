Mercadante é citado para a presidência da Petrobras em meio à fritura de Prates

A- A+

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, é um dos nomes citados por auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o comando da Petrobras, em caso de saída de Jean Paul Prates do cargo.

A tensão no comando da estatal cresceu nos últimos dias, com uma disputa cada vez mais aberta entre Prates e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

Prates passa por uma fritura pública e quer que o presidente Lula arbitre tiroteio por sua vaga.

O nome de Mercadante está sendo cogitado em conversas no Palácio do Planalto. Não é segredo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porém, tem reservas com Mercadante. Além disso, Haddad é aliado do atual presidente da Petrobras.

Haddad prefere distância

Por enquanto, aliados do ministro afirmam que ele tem preferido se manter distante dos ruídos políticos em torno da empresa. Porém, ele se preocupa que a guerra entre Alexandre Silveira e e Jean Paul afete o mercado financeiro e respingue em reclamações na Fazenda.

Além do nome de Mercadante causar tremores no mercado, outra preocupação de Haddad é o pagamento de dividendos da empresa. O ministro da Fazenda defende que os acionistas sejam pagos, desde que o plano de investimentos da empresa não seja afetado.

Veja também

MEMORANDO Caixa assina acordo com AFD em captações para energia, saneamento e mitigação de emissões