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Move Aplicativos Mercadante, sobre Move Aplicativos: juros ao ano serão 12,6% para homens e 11,5% para mulheres De acordo com Mercadante, os juros mais baixos para mulheres foram alinhados para estimular a participação das mulheres no setor

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 19, que os juros que serão pagos pelos beneficiados do Move Aplicativos serão de 12,6% para os homens e de 11,5% para as mulheres.



De acordo com Mercadante, os juros mais baixos para mulheres foram alinhados para estimular a participação das mulheres no setor. Elas também poderão adquirir financiamentos para a compra de mecanismos de segurança.



Nesta terça, o presidente Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

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