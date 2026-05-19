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Move Aplicativos

Mercadante, sobre Move Aplicativos: juros ao ano serão 12,6% para homens e 11,5% para mulheres

De acordo com Mercadante, os juros mais baixos para mulheres foram alinhados para estimular a participação das mulheres no setor

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O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio MercadanteO presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 19, que os juros que serão pagos pelos beneficiados do Move Aplicativos serão de 12,6% para os homens e de 11,5% para as mulheres.

De acordo com Mercadante, os juros mais baixos para mulheres foram alinhados para estimular a participação das mulheres no setor. Elas também poderão adquirir financiamentos para a compra de mecanismos de segurança.

Nesta terça, o presidente Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

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Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses.

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