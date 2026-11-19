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BRASIL Mercadante volta a negar conversas para assumir ministério no 4º mandato de Lula 'Não percam dinheiro': atual presidente do BNDES descarta ideia de ser ministro da Fazenda ou ir para o Planejamento

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, voltou a negar, nesta quinta-feira, qualquer tratativa para assumir o cargo de ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse em janeiro. O nome do executivo, economista e quadro histórico do PT, foi aventado diante da indefinição do Palácio do Planalto. No início desta semana, Mercadante já tinha publicado uma nota negando a possibilidade.

Mercadante se manifestou após citar “aquela bolsa internacional”, na qual “teve gente que teve prejuízo gigantesco” porque apostou na eleição do senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado pelo PL no segundo turno contra o presidente Lula, numa referência às plataformas americanas de “mercado preditivo”, como Polymarket e Kalshi, Mercadante disse:

— Meu nome em primeiro para virar ministro da Fazenda. Não percam dinheiro, porque não vou ser ministro da Fazenda, nem irei para o Ministério do Planejamento.





Questionado sobre a necessidade de se “discutir com seriedade a governança fiscal” do país, como afirmou em entrevista ao GLOBO em outubro, o presidente do BNDES frisou que fez os comentários como “conselheiro econômico” da campanha à reeleição de Lula, quando estava de férias, mas reforçou a necessidade de incluir Judiciário e Legislativo no esforço de equilíbrio das contas públicas.

Segundo Mercadante, o esforço do Judiciário não se restringe a coibir os supersalários, por causa de “penduricalhos”, mas também em termos a decisões que envolvam disputas tributárias, que acabam resultando em precatórios bilionários.

— Foi uma proposta (sobre discutir a governança fiscal) que fiz na campanha, pela campanha. Agora, sou presidente do BNDES e estou muito confortável nessa função — afirmou Mercadante, que evitou responder uma pergunta sobre o que achava do plano do economista André Lara Resende, que propõe uma redução imediata da taxa básica de juros, e integra um “conselho consultivo” do BNDES desde 2023.

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