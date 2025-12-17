A- A+

EXPANSÃO Mercado aéreo brasileiro deve mais do que dobrar nas próximas duas décadas, prevê Airbus A expansão será impulsionada pelo aumento da conectividade doméstica e internacional

O mercado aéreo brasileiro deve mais que dobrar ao longo das próximas duas décadas, segundo a Previsão de Mercado Global (GMF) 2025-2044 da Airbus. O tráfego de passageiros deve aumentar 145% no País, subindo de 108,5 milhões de passageiros em 2024 para 266,3 milhões em 2044.

A expansão será impulsionada pelo crescimento econômico e da classe média, assim como pelo aumento da conectividade doméstica e internacional. Nesse cenário, as viagens per capita devem subir de 0,5 para 1,1.

O tráfego doméstico deverá registrar o maior crescimento, com 149%. Na sequência, aparecem o tráfego Brasil-América Latina, com avanço de 145%, e o internacional, com 121%.

Para lidar com a demanda crescente, o número de aeronaves comerciais que atendem o Brasil (companhias aéreas nacionais e estrangeiras) precisará crescer 122%, ainda segundo o levantamento da fabricante.

América Latina

A tendência de expansão é vista também regionalmente. A Airbus projeta que o mercado de serviços de aviação na América Latina e Caribe deve dobrar, passando de US$ 8,3 bilhões para US$ 17,6 bilhões até 2044.

"Esse crescimento acelerado está fundamentalmente ligado à expansão e renovação da frota", destaca a fabricante. Até 2044, a frota da região quase dobrará, chegando a 2.750 aeronaves. Esse aumento será impulsionado por 2.660 novas entregas, com forte foco em aeronaves de corredor único.

A expansão passa também pelo desenvolvimento da mão de obra. Nos próximos 20 anos, a região precisará de 132 mil novos profissionais qualificados para atender esse crescimento. O número inclui 42 mil técnicos, 35 mil pilotos e 55 mil comissários de bordo.



