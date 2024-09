Mercado amplia possibilidade de corte mais profundo dos juros pelo Fed após dados fracos

A- A+

O mercado reforçou nesta terça-feira, 3, a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abra o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros no próximo encontro de 18 de setembro, após a divulgação de dados do setor industrial e de construção nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. A aposta majoritária, entretanto, continua sendo por corte de 25 pontos-base na ocasião.

A probabilidade de redução de 50 pontos-base passou de 30% ontem para 39% no fim desta manhã, de acordo com a ferramenta FedWatch, da plataforma do CME Group, que monitora a curva futura de juros.

A hipótese de alívio de 25 pontos-base caiu de 70% para 61%. A taxa básica de juros americana está na faixa entre 5,25% e 5,50%

Para o fim do ano, o cenário mais provável seguia o de uma baixa acumulada de 100 pontos-base (44,1%), mas houve aumento na precificação por um corte mais pronunciado, de 125 pontos-base (26,8%). Ontem, a ferramenta atribuía 44,8% de chance de corte de 100 pontos-base e 21,8% de relaxamento mais intenso.



