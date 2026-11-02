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ATIVOS DIGITAIS Mercado Bitcoin tem perdas de US$ 40 milhões com ataque hacker, estima empresa de segurança Hypernative identificou transferências suspeitas em pelo menos dez redes de criptomoedas

O Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras de ativos digitais do Brasil, confirmou nesta segunda-feira (2) que foi alvo de um ataque hacker durante a madrugada.

A empresa de segurança digital Hypernative estima que o episódio tenha provocado prejuízo de mais de US$ 40 milhões (cerca de R$ 217 milhões) em criptomoedas.

O monitoramento identificou transferências suspeitas de carteiras atribuídas à corretora brasileira para endereços recém-criados, em pelo menos dez redes de ativos digitais.



Em comunicado, o Mercado Bitcoin afirmou que identificou e conteve rapidamente um incidente de segurança em um de seus sistemas.

A empresa ressaltou que não houve prejuízo aos clientes nem vazamento de dados. Como medida preventiva, suspendeu temporariamente depósitos e saques.



Segundo a corretora, as equipes estão mobilizadas para investigar o caso, rastrear os ativos e coordenar medidas com as autoridades competentes.

Entre os ativos identificados pela Hypernative estão aproximadamente 106 bitcoins. A maior concentração de transferências ocorreu entre 3h19 e 3h53, no horário de Brasília.



A estimativa da empresa de segurança ainda não foi confirmada pelo Mercado Bitcoin, que não divulgou o valor dos ativos envolvidos nem detalhou como ocorreu a invasão.

A estimativa da Hypernative foi construída a partir do rastreamento das transações registradas nas diferentes redes blockchain.



Essas redes mantêm um histórico público das operações, que permite consultar o endereço de origem, o destino, o horário e a quantidade de criptomoedas transferida.

Depois de identificar a quantidade de cada criptomoeda transferida, os pesquisadores aplicam as cotações de mercado para chegar a um valor estimado em dólares.

No caso do Mercado Bitcoin, a Hypernative identificou transferências em pelo menos dez redes, entre elas Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BNB Smart Chain e Stellar.



A empresa também identificou outros tokens vinculados aos endereços monitorados.





O valor estimado não representa necessariamente o prejuízo final. Para chegar a esse número, é preciso confirmar a titularidade dos ativos, verificar se as transferências foram realizadas sem autorização e descontar eventuais recursos recuperados ou bloqueados.

O próprio Mercado Bitcoin passou a colaborar publicamente com o rastreamento dos recursos. A corretora publicou em suas redes cinco endereços de carteiras identificados como destinos das movimentações suspeitas, nas redes EVM, Bitcoin, Solana, Stellar e Tron.

A empresa pediu que os dados fossem utilizados por outras plataformas e pesquisadores para monitorar os ativos e ajudar a identificar novas transferências.



No mesmo comunicado, afirmou que continuava trabalhando para restabelecer as operações com segurança e que manteria os clientes informados por seus canais oficiais.

Ataque à Binance

O incidente no Mercado Bitcoin acontece poucos dias após um ataque à Binance, em 29 de outubro, que resultou no desvio de mais de US$ 6 bilhões em ativos digitais, segundo a própria corretora.



A empresa reservou mais de US$ 6,34 bilhões em recursos próprios para cobrir as perdas e informou que cerca de 90% dos ativos afetados já haviam sido repostos.

A companhia também trabalhou com empresas de análise de blockchain e outros participantes do mercado para rastrear e congelar parte dos valores.

A investigação inicial da Binance apontou o possível comprometimento do computador de um funcionário da área de tecnologia. Posteriormente, a empresa informou ter identificado outros pontos de acesso.

O FBI atribuiu oficialmente o roubo ao grupo TraderTraitor, associado à Coreia do Norte. Segundo a agência americana, os invasores passaram a converter os ativos desviados principalmente em Ethereum e poderiam recorrer a serviços de finanças descentralizadas e de troca instantânea para dificultar o rastreamento e a recuperação dos recursos.

Apesar da proximidade entre os episódios e das semelhanças no uso de transferências autorizadas por carteiras vinculadas às corretoras, não há evidências públicas de que os ataques à Binance e ao Mercado Bitcoin tenham sido realizados pelos mesmos responsáveis ou explorado a mesma vulnerabilidade.

No caso brasileiro, o Mercado Bitcoin afirma que conteve o incidente e que não houve prejuízo aos clientes. A investigação agora deve esclarecer como os invasores conseguiram acesso ao sistema, quais ativos foram movimentados e se houve recuperação ou bloqueio dos recursos.

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