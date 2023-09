Mercado da Encruzilhada vai funcionar neste final de semana; veja dicas de o que comprar ou fazer

A- A+

O Mercado Público da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, vai funcionar normalmente, neste primeiro final de semana, após o incêndio de grandes proporções que destruiu 11 boxes no local. O estabelecimento público opera das 6h às 18h, de segunda a sábado, e das 6h ao meio-dia, aos domingos.

Para ajudar quem pensa em visitar o mercado, a Folha de Pernambuco preparou uma lista com cinco sugestões de o que comprar ou fazer nesse ponto de encontro de amigos e famílias.

1 - Artesanato

Na loja Plantinhas e Variedades de Casa, localizada no box 74, a população pode encontrar tudo que precisa para ornamentação, como artigos de barro para decoração, bebedouro artesanal para água, diversos tipos de substratos para plantas, itens de casa e muito mais. O comércio funciona das 8h às 16h30, de segunda a sexta, e das 8h às 14h30, aos sábados. Para conferir mais detalhes, a loja dispõe de dois Instagrams, são eles o @plantinhasdecasa_jane e o @variedade_de_jarros.

Plantinhas e Variedades de Casa | Foto:Júnior Soares / Folha de Pernambuco

2 - Suprimentos

Quando é sobre frios, nos boxes 72 e 73 as pessoas encontram o que querem. Na Lima Frios tem queijos, diversos tipos de carnes, galinha de capoeira, produtos regionais e o delicioso e peculiar bolo de rolo. O horário de atendimento, de segunda a sexta é das 6h às 17h, e das 6h às 13h, aos finais de semana. O Instagram do estabelecimento é o @limafriosencruzilhada.

Lima Frios | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

3 - Modernidade

A tecnologia também marca presença no Mercado da Encruzilhada. A JC Cell Multimarcas oferece várias possibilidades de acessórios para celular, relógio e muito mais. A loja ocupa o box 93 e é uma boa pedida para quem precisa dar uma renovada no aparelho telefônico. Quem passa no local, pode desfrutar dos serviços das 8h30 às 16h30, de segunda a sexta, e das 8h30 às 14h, aos sábados. O Instagram é o @jc_cellmultimarcas.

JC Cell Multimarcas | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

4 - Gastronomia

Outro ponto forte do Mercado Público da Encruzilhada é a gastronomia. O local possui duas praças de alimentação para servir de ponto de encontro para amigos e famílias. São várias opções de restaurantes para aproveitar o passeio nesse patrimônio recifense.

Praça de alimentação do Mercado da Encruzilhada | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

5 - Mobilidade

Nos dias de hoje, quase todo mundo tem uma bicicleta e esse, que é um dos meios de transportes mais usados no mundo todo precisa de manutenção. Na Reciclo Bikes, os clientes podem encontrar tudo para deixar o veículo nos trinques, com os acessórios que a loja dispõe. É possível fazer consertos diversos ou comprar uma bicicleta nova. A loja fica no box 220 do Mercado da Encruzilhada e opera de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Aos sábados, o funcionamento é das 8h ao meio-dia. A Reciclo Bikes atende no Instagram através do @reciclobikes.

Reciclo Bikes | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

O local que possui 214 boxes foi inaugurado em 1950, e é altamente frequentado por pessoas de todas as partes do Estado, sendo um modelo de obra arquitetônica modelo no Brasil daquela época. Hoje, com 156 compartimentos, o mercado é arejado e bem iluminado.



Os 17 bares, divididos entre as alas sul e norte, servem comidas típicas no café da amanhã e almoço comercial. Na Praça da Alimentação, na ala sul, pode-se saborear uma deliciosa peixada, no Lélis, ou um bacalhau supimpa no Bragantino. A clientela é diversificada: juízes, políticos, advogados, intelectuais, gente do povo.



Nos outros boxes, os clientes podem encontrar frutas, verduras, cereais, miudezas em geral, artesanato, frios, carnes e aves. O Mercado da Encruzilhada passou por várias reformas sem que estas, entretanto, tenham alterado as suas características originais.

Veja também

Financiamento Crédito do BNB voltado à inovação em Pernambuco cresceu 1127% no primeiro semestre