Casamentos Mercado de casamentos segue em alta no Brasil e impulsiona a 10ª edição da Feira Até Que Enfim Com mais de 220 mil cerimônias previstas no Nordeste, feira oferece experiências sensoriais e consultoria

A Feira de Casamento Até Que Enfim celebra a sua décima edição de sucesso nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, reunindo 40 fornecedores em rodadas de negócios com o público, no Novotel Recife Marina.

O evento é considerado como uma das principais vitrines do mercado de casamentos da região nordeste. Para os organizadores, a expectativa é de um aumento de 15% no volume de negócios fechados durante a feira, impulsionado por condições especiais, descontos exclusivos e pela demanda reprimida de noivas que desejam realizar seus eventos ainda no primeiro semestre do ano.

O mercado de casamentos no Brasil vive um momento de crescimento e de ainda mais consolidação. De acordo com dados do IBGE, mais de 900 mil casamentos são realizados anualmente no país, movimentando um setor que envolve mais de 100 atividades econômicas, como moda, gastronomia, decoração, fotografia, turismo e construção de eventos.

Segundo a ABRAFESTA (Associação Brasileira de Eventos), a estimativa é que setor de festas e cerimônias movimente mais de R$ 30 bilhões por ano. Só o nordeste deve atingir aproximadamente 220.500 mil casamentos em 2026.

“Chegar a 10ª edição da Feira Até Que Enfim é a prova de que o mercado de casamentos continua forte e em constante renovação. Percebemos um público muito mais decidido, com noivas que já chegam prontas para fechar contratos e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos fornecedores”, destaca Nina Queiroz, idealizadora e organizadora do evento.

“A nossa ideia é sempre promover momentos de relacionamento e experiências sensoriais, como degustação de buffet, sobremesas e bebidas, proporcionando às noivas uma vivência completa do universo dos eventos”, reforça.

Para o produtor Roger Mansur, que também comanda a feira, o momento é estratégico tanto para consumidores quanto para empresários do setor.

Como parte da programação especial da edição comemorativa de 10 anos, a Feira Até Que Enfim promove um pré-evento exclusivo no dia 29 de janeiro, no Villa Apipucos, voltado para convidados.

Noivas que adquirirem ingresso para a feira concorrem a sorteios para participar desse encontro exclusivo, que antecipa experiências e conteúdos práticos sobre o planejamento do grande dia.

A programação inclui uma roda de conversa sobre planejamento de casamento, conduzida por Nina Queiroz em parceria com o Grupo Merces Santiago.

Além de conectar noivas, noivos e fornecedores, a Feira Até que Enfim reforça o papel dos eventos presenciais como impulsionadores da economia criativa e do empreendedorismo local, especialmente em um setor que valoriza experiência, personalização e relacionamento.

