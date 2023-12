Mercado de crédito de carbono pode ter revés na Câmara que alarma o setor

A- A+

O deputado Aliel Machado (PV-PR), relator do projeto de lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no país, prevê alterar o texto que veio do Senado para criar regras também no setor conhecido como “voluntário”, ou seja, de financiamento de iniciativas de redução de desmatamento e de reflorestamento.

Mas, ao fazer isso, a iniciativa do deputado alarmou os especialistas, porque abre uma brecha para que os estados deixem de estar à frente das negociações dos créditos de carbono gerados em seu território. O deputado quer permitir que propriedades privadas façam esse papel nos créditos gerados em suas áreas - mas isso, na prática, pode inviabilizar este mercado ou torná-lo pouco atrativo.

O projeto que saiu do Senado trata apenas do chamado mercado “regulado”, que estabelece teto de emissões de gases de efeito estufa para empresas e permite uma câmara de compensação para as companhias atingirem suas metas. O setor agrícola ficou de fora deste projeto, como ocorreu em outros países, como os da União Europeia, já que não há um protocolo para mensurar as emissões dessa atividade econômica.

O modelo no Senado utiliza o chamado mecanismo jurisdicional, a exemplo do que é feito na União Europeia e na Califórnia. Isso quer dizer que a regulação é feita a partir de regras e metas que cobrem uma região. No caso do Brasil, no mercado regulado, ela é nacional.

O projeto também prevê que, para cumprir suas metas de reduções, as empresas possam comprar créditos de carbono do mercado conhecido como “voluntário”, ou seja, oriundos de ações de redução de desmatamento ou replantio de florestas.

O texto do Senado não regula diretamente este mercado voluntário. Mas, ao permitir parte das compensações por esta via, apoia este mecanismo, conhecido como Redd (Redução das Emissões de Desmatamento e Degradação) e aprovado na Convenção do Clima da ONU.

No Brasil, a jurisdição para o Redd é estadual, o que significa que os estados estão à frente das negociações, fazendo a certificação desses créditos. Vários governos estaduais já obtiveram recursos neste mercado de Redd.

Mas o deputado Aliel Machado quer regulamentar também este mercado voluntário, abrindo uma brecha para que propriedades privadas fiquem de fora da jurisdição dos estados. Ele quer criar um modelo no qual o dono de cada área poderia comunicar aos governos estaduais que não permite a venda do crédito em seu território, ou que tem um projeto próprio para negociar esses ativos.

Ou seja, o estado poderia vender crédito decorrente de todo o seu território, desde que um ente privado não requisite determinada área.

"Quero preservar o direito à propriedade privada, para que o dono de cada terra tenha o direito ao seu crédito. Ele comunica (que fez o reflorestamento) e tira da contagem dos governadores" argumenta Machado.

Na visão dos governadores e dos especialistas, somente com todos os projetos nesse segmento reunidos, públicos e privados, é possível monitorar e certificar os créditos gerados, proporcionando inclusive um retorno financeiro maior para esses projetos.

A derrubada da jurisdição estadual sobre os créditos de reflorestamento seria um "desastre" aos projetos de conservação dos estados, avalia Ronaldo Seroa da Motta, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj):

"Pelo mecanismo, (o crédito) vale quase o dobro (em tonelada). O Redd jurisdicional (ou seja, coordenado por um ente público) tem maior integridade climática e socioambiental, com flexibilidade para garantir que a conservação aconteça. Todos têm de estar alinhados aos parâmetros dos projetos públicos. Isso cria regras de salvaguarda, protegendo ainda as comunidades vulneráveis".

Ele lembra que este mercado já funciona com a jurisdição estadual no Brasil e tem iniciativas bem-sucedidas.

"Um ente público faz toda a certificação das áreas sob sua jurisdição. Há poucas experiências no mundo e, no Brasil há iniciativas em Mato Grosso, Tocantins, Acre, Pará. Vale a pena porque a área gera uma grande quantidade de carbono, o que barateia o projeto e atrai recursos para aquela jurisdição".

O relator na Câmara alega que o objetivo principal do seu projeto é resguardar o direito de cada um pela sua própria propriedade.

"Quem tem uma propriedade com uma árvore que dá laranja é dono da laranja, e não o estado. Essa lógica será mantida. A terra indígena será dona do seu crédito de carbono, o governo estadual será dono do crédito da área de proteção estadual, e assim por diante" afirma.

Mas os especialistas explicam que, ao estarem submetidos à jurisdição do Estado, os proprietários de terra não perdem o direito a esses créditos, apenas os negociam em conjunto com o governo estadual, seguindo parâmetros uniformes e acreditados. Acabar com essa regra poderia, na prática, inviabilizar este mercado.

Segundo o deputado, o texto do Senado foi apensado a um projeto de lei que já tramita na Câmara, e, por ser mais antigo, a tramitação começará do zero, cabendo à Câmara a palavra final nas votações.

