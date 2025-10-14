A- A+

LOCAÇÃO Mercado de locação aquecido: especialistas trazem dicas e tendências no Fórum Imobi 2025 Com juros altos e crédito restrito, cresce a procura por imóveis para alugar

A alta dos juros e a dificuldade de financiar a casa própria têm impulsionado uma verdadeira corrida pelos aluguéis. O resultado é um mercado de locação em plena expansão, com imóveis cada vez mais disputados e preços em alta, principalmente nas capitais.

De acordo com o especialista em locações Israel Brandão, o cenário é de valorização constante. “Os juros elevados empurram muitas famílias para a locação, e isso tem fortalecido o setor. No Recife, por exemplo, os aluguéis subiram mais de 13% no último ano, e bairros como Boa Viagem e Pina estão entre os mais caros do país”, afirma Brandão, que será um dos palestrantes do Fórum Imobi 2025, o maior evento imobiliário do Nordeste, que acontece nos dias 13 e 14 de novembro, na Arena Pernambuco.

Cuidados

Segundo o especialista, o primeiro passo para uma locação segura é a vistoria detalhada do imóvel. “Olhe além da localização e do valor. Avalie a estrutura, instalações elétrica e hidráulica, ventilação, iluminação e acabamentos. E nunca deixe de solicitar uma vistoria técnica documentada — ela oferece respaldo jurídico e evita surpresas no futuro”, orienta Brandão.

Também é importante conversar com vizinhos, verificar as áreas comuns e checar os medidores de água e energia. Qualquer irregularidade deve ser registrada por escrito antes da assinatura do contrato.

Atenção

O contrato de locação merece leitura atenta. É nele que devem estar claros os prazos, valores, garantias e responsabilidades de cada parte. “Esclarecer dúvidas antes de assinar garante transparência e segurança jurídica”, destaca Brandão.

A Lei do Inquilinato determina que o locador só pode exigir uma modalidade de garantia por contrato — seja fiador, caução, seguro-fiança ou título de capitalização. A escolha depende do perfil do inquilino. “Quem tem recursos disponíveis e quer reaver o valor investido costuma optar pela caução. Já quem não tem fiador e quer evitar imobilizar capital escolhe o seguro-fiança. O título de capitalização é uma opção intermediária”, explica.

NegociaçõeS

Alguns pontos do contrato podem ser negociados, como o valor inicial do aluguel, o índice de reajuste (que pode ser o IPCA, por exemplo), multas por rescisão e responsabilidades por benfeitorias. No entanto, há limites: a caução não pode ultrapassar três meses de aluguel, e o reajuste só é permitido após 12 meses de contrato.

Para evitar problemas, Brandão recomenda organização e controle. “Guarde recibos, acompanhe reajustes e registre todas as comunicações. Essa documentação protege o inquilino e evita cobranças indevidas”, reforça.

Tecnologia

O futuro do mercado de locação, segundo Brandão, será marcado pela inovação e sustentabilidade. “Estamos vendo contratos digitais, plataformas online e modelos como o built to rent e o co-living, voltados para quem busca praticidade e flexibilidade. Imóveis bem localizados, sustentáveis e com gestão profissional seguirão em alta”, analisa.

Fórum Imobi

O Fórum Imobi 2025 reunirá mais de 25 palestrantes nacionais e locais, 30 expositores e cerca de dois mil participantes de todo o Brasil. Serão 16 horas de conteúdo distribuídas em três palcos, com painéis sobre inovação, crédito, sustentabilidade e tendências de mercado.

O evento é uma realização da PSIU Educação e tem o objetivo de promover conhecimento e conexões entre profissionais do setor. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site forumimobi.com.

Veja também