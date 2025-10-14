Ter, 14 de Outubro

LOCAÇÃO

Mercado de locação aquecido: especialistas trazem dicas e tendências no Fórum Imobi 2025

Com juros altos e crédito restrito, cresce a procura por imóveis para alugar

Dados do MIDR mostram que cerca de 40 milhões de imóveis no Brasil não possuem escriturasDados do MIDR mostram que cerca de 40 milhões de imóveis no Brasil não possuem escrituras - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A alta dos juros e a dificuldade de financiar a casa própria têm impulsionado uma verdadeira corrida pelos aluguéis. O resultado é um mercado de locação em plena expansão, com imóveis cada vez mais disputados e preços em alta, principalmente nas capitais.

De acordo com o especialista em locações Israel Brandão, o cenário é de valorização constante. “Os juros elevados empurram muitas famílias para a locação, e isso tem fortalecido o setor. No Recife, por exemplo, os aluguéis subiram mais de 13% no último ano, e bairros como Boa Viagem e Pina estão entre os mais caros do país”, afirma Brandão, que será um dos palestrantes do Fórum Imobi 2025, o maior evento imobiliário do Nordeste, que acontece nos dias 13 e 14 de novembro, na Arena Pernambuco.

Cuidados

Segundo o especialista, o primeiro passo para uma locação segura é a vistoria detalhada do imóvel. “Olhe além da localização e do valor. Avalie a estrutura, instalações elétrica e hidráulica, ventilação, iluminação e acabamentos. E nunca deixe de solicitar uma vistoria técnica documentada — ela oferece respaldo jurídico e evita surpresas no futuro”, orienta Brandão.

Também é importante conversar com vizinhos, verificar as áreas comuns e checar os medidores de água e energia. Qualquer irregularidade deve ser registrada por escrito antes da assinatura do contrato.

Atenção

O contrato de locação merece leitura atenta. É nele que devem estar claros os prazos, valores, garantias e responsabilidades de cada parte. “Esclarecer dúvidas antes de assinar garante transparência e segurança jurídica”, destaca Brandão.

A Lei do Inquilinato determina que o locador só pode exigir uma modalidade de garantia por contrato — seja fiador, caução, seguro-fiança ou título de capitalização. A escolha depende do perfil do inquilino. “Quem tem recursos disponíveis e quer reaver o valor investido costuma optar pela caução. Já quem não tem fiador e quer evitar imobilizar capital escolhe o seguro-fiança. O título de capitalização é uma opção intermediária”, explica.

NegociaçõeS

Alguns pontos do contrato podem ser negociados, como o valor inicial do aluguel, o índice de reajuste (que pode ser o IPCA, por exemplo), multas por rescisão e responsabilidades por benfeitorias. No entanto, há limites: a caução não pode ultrapassar três meses de aluguel, e o reajuste só é permitido após 12 meses de contrato.

Para evitar problemas, Brandão recomenda organização e controle. “Guarde recibos, acompanhe reajustes e registre todas as comunicações. Essa documentação protege o inquilino e evita cobranças indevidas”, reforça.

Tecnologia

O futuro do mercado de locação, segundo Brandão, será marcado pela inovação e sustentabilidade. “Estamos vendo contratos digitais, plataformas online e modelos como o built to rent e o co-living, voltados para quem busca praticidade e flexibilidade. Imóveis bem localizados, sustentáveis e com gestão profissional seguirão em alta”, analisa.

Fórum Imobi 

O Fórum Imobi 2025 reunirá mais de 25 palestrantes nacionais e locais, 30 expositores e cerca de dois mil participantes de todo o Brasil. Serão 16 horas de conteúdo distribuídas em três palcos, com painéis sobre inovação, crédito, sustentabilidade e tendências de mercado.

O evento é uma realização da PSIU Educação e tem o objetivo de promover conhecimento e conexões entre profissionais do setor. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site forumimobi.com.

