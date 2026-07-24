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Nordeste Mercado de locação de máquinas cresce no Brasil e Nordeste ganha destaque Setor deve alcançar faturamento de R$ 52,9 bilhões em 2026, crescimento de 7% em relação a 2025

O mercado brasileiro de locação de máquinas e equipamentos deve alcançar faturamento de R$ 52,9 bilhões em 2026, crescimento de 7% em relação a 2025, quando somou R$ 49,4 bilhões. Segundo dados da Rental Market Report, nos últimos cinco anos, o setor vem avançando em ritmo médio de 10% ao ano. O estudo foi elaborado pela KPMG a pedido da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (Analoc).

O desempenho do setor reflete a busca das empresas por eficiência financeira e operacional. De acordo com o estudo, o Sudeste concentra 60% do mercado, seguido pelo Nordeste (15%), Sul (13%), Centro-Oeste (7%) e Norte (5%). O levantamento também aponta que o mercado de locação de máquinas e equipamentos reúne cerca de 50 mil empresas e emprega aproximadamente 200 mil pessoas.

“A distribuição regional evidencia um mercado ainda concentrado, mas com forte potencial de crescimento em outras regiões”, avalia Guilherme Nogueira, diretor da Bamaq Máquinas. Embora não atue diretamente na locação, a empresa mantém relação com o segmento por meio da venda de equipamentos da linha amarela (máquinas de construção) para locadoras.

Nordeste

A demanda por locação é movimentada, sobretudo, por setores como construção civil, infraestrutura, agronegócio, energia e saneamento - segmentos que sustentam o crescimento do rental e ajudam a explicar sua expansão em diferentes regiões do país.

De acordo com o Rental Market Report, o Nordeste representa o segundo maior mercado do país e reúne condições para seguir avançando, especialmente em função do dinamismo dessas atividades econômicas. Na prática, esse movimento se reflete na operação das empresas. “A locação oferece flexibilidade para acompanhar oscilações da demanda. E isso também tem impulsionado o crescimento do segmento na região”, disse Rafael Baggio, gerente regional da Bamaq Máquinas no Nordeste.

Entre os equipamentos mais demandados pelas locadoras atendidas pela unidade da Bamaq no Recife, destacam-se as máquinas versáteis como as retroescavadeiras, que atendem múltiplas aplicações. “São equipamentos amplamente utilizados em obras de infraestrutura urbana, saneamento e manutenção de estradas. Por serem multifuncionais e fáceis de transportar, acabam sendo muito atrativos para empresas que atuam com locação”, explicou Baggio.

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