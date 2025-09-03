Mercado de máquinas de cartão cresce 46% em Pernambuco

A- A+

O uso de máquinas de cartão em Pernambuco cresce em ritmo acelerado: em apenas um ano, o número de terminais saltou de 976 mil para 1,42 milhão, segundo o Banco Central. O crescimento expressivo de 46% demonstra que a concorrência acirrada entre os fornecedores é o motor principal por trás desse crescimento.

No caso do Sicredi, a instituição financeira cooperativa mais antiga do país, o avanço foi ainda mais expressivo. Em Pernambuco, a base de equipamentos ativos cresceu 111% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior.

A concorrência intensa entre as empresas do setor tem pressionado tarifas para baixo, impulsionado melhorias nos serviços e acelerado o desenvolvimento de tecnologias mais acessíveis. O resultado, apontam especialistas, é direto no cotidiano dos comerciantes: além de ampliar vendas, o movimento favorece a formalização e a inclusão financeira de micro e pequenos empreendedores, antes afastados de soluções tradicionalmente restritas a grandes empresas.

Para Jussara Marques, Analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, o movimento é impulsionado pela digitalização dos pagamentos e pela necessidade de soluções práticas. “O mercado está cada vez mais competitivo, elevando a demanda por soluções práticas, acessíveis e adequadas a empresas de todos os portes”, afirmou.

A especialista ressalta que a importância do segmento vai muito além da simples venda do equipamento. “Muitas pessoas ainda não entendem que esse segmento é essencial para a inclusão financeira, principalmente dos pequenos negócios, permitindo que empreendedores e comerciantes informais aumentem suas vendas e se integrem à digitalização”.

A estratégia para capturar uma fatia desse mercado aquecido não fica restrita ao preço. O diferencial que leva à expansão, segundo o Sicredi, está no atendimento personalizado e em oferecer um produto integrado. “Nosso crescimento se deve à forte presença local e à oferta de um produto que vai muito além da captura de transações. Compreendendo as necessidades dos nossos associados, o Sicredi agrega valor ao oferecer soluções integradas de gestão e suporte completo”, explica Jussara.

Nessa guerra por espaço, a tecnologia tornou-se o campo de batalha principal. Os modernos dispositivos de pagamento, como a plataforma Clover adotada pelo Sicredi, são hoje centrais de gestão completas. Eles se distanciam da função original de apenas passar cartões ou opção PIX e passam a incorporar design intuitivo, usabilidade avançada e uma série de funcionalidades gratuitas para o lojista.

Esses terminais oferecem desde o gerenciamento de funcionários e o controle de acessos até a customização de funções e a integração com diversos canais de pagamento, centralizando operações e fornecendo relatórios detalhados. O pós-venda especializado, com logística própria e atendimento remoto, completa o pacote de serviços que busca fidelizar o comerciante.

“A Clover se destaca pela tecnologia avançada, facilidade de uso e funcionalidades gratuitas que ajudam nossos associados a gerir seus negócios. Além disso, oferece integrações parceiras e um suporte exclusivo, proporcionando uma experiência completa e confiável. O resultado é um ecossistema em ebulição, em que os comerciantes ganham em eficiência e opções, enquanto as instituições financeiras disputam cada centímetro de um mercado que se revela fundamental para a economia real”, conclui Jussara Marques.

