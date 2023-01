A- A+

Saúde Mercado de odontologia estética deve movimentar R$ 181 bilhões até 2023 em todo o mundo De acordo com o levantamento, o mercado deve movimentar, a nível global, quase US$ 35,7 bilhões (R$ 181,16 bilhões) até 2023 - uma alta média de 5,59% desde 2018

O sonho de ter um sorriso bonito não tem preço para o brasileiro. Segundo levantamento da companhia irlandesa Research and Markets, o mercado odontológico mundial está em constante ascensão e deve movimentar cerca de US$ 35,7 bilhões até o ano de 2023, representando um crescimento médio anual de 5,59% desde 2018. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil é considerado uma das grandes referências globais no mercado dentário e está entre os líderes no ranking mundial

De acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), o Brasil é considerado o segundo país que mais realiza mudanças odontológicas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em paralelo, estudos da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (Abimo) demonstram a valorização do setor e aponta que mais de 12 milhões de pessoas visitam dentista para resolver problemas ortodônticos. Na prática, as clínicas odontológicas têm percebido esse aumento.

A cirurgiã dentista e sócia proprietária da Ortoestética Boa Viagem Sul, Ingrid Buonafina, afirma que as pessoas estão se preocupando mais com a estética do sorriso e não apenas com a dor. “Antigamente as pessoas só se preocupavam em visitar o dentista quando estavam sentindo algum incômodo. Agora, percebemos que estão mais preocupados na prevenção da dor e na estética do sorriso”, diz.

Este crescimento também está atrelado aos avanços tecnológicos e evolução dos materiais dentários, que deixaram a odontologia estética mais eficaz e indolor. “O cuidado com a saúde bucal quebrou o “tabu” que os tratamentos odontológicos remetiam a dor e angústia”, esclarece Ingrid, sócia da Ortoestética Boa Viagem Sul.

Sobre estética bucal, os procedimentos são muitos. Alinhadores invisíveis, lentes de contato, harmonização do sorriso e clareamentos são alguns exemplos. “Os alinhadores ortodônticos invisíveis são muito procurados, sobretudo por pacientes que não cogitam corrigir o mau posicionamento dos dentes por conta do comprometimento estético dos aparelhos convencionais”, comenta a cirurgiã dentista.

Os novos procedimentos ortodônticos se destacam por serem uma solução rápida para dentes bonitos e saudáveis. No entanto, Ingrid alerta sobre exageros: “o maior critério para um trabalho bem realizado é que ele seja o mais natural possível, se fazendo passar despercebido”, ressalta. Os custos variam de acordo com a experiência do profissional e o domínio técnico do laboratório contratado, podendo variar entre R$ 800 reais a 10 mil reais, dependendo do procedimento e tratamento realizado.

