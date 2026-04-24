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mercado Mercado de petróleo mostra otimismo com possibilidade de negociação entre EUA e Irã O preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 0,25%, a 105,33 dólares

O mercado petrolífero deu sinais de otimismo nesta sexta-feira (24) diante da retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã, mas não antecipou uma rápida reabertura do estratégico Estreito de Ormuz.

O preço do barril de tipo Brent, a referência internacional, para entrega em junho, subiu 0,25%, a 105,33 dólares. Por outro lado, seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), também com vencimento em junho, caiu 1,51%, a 94,40 dólares.

"O mercado está sob pressão e à espera das negociações previstas para este fim de semana entre Estados Unidos e Irã", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Teerã e Washington anunciaram nesta sexta-feira o envio de negociadores para Islamabad, a capital do Paquistão.

Sempre que há o anúncio de negociações, o mercado espera que elas levem a uma resolução do conflito, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz e, consequentemente, a liberação de milhões de barris de petróleo do Golfo, acrescentou o analista.

Mas, ao mesmo tempo, "o mercado aprendeu a ser muito cauteloso", ponderou Ole R. Hvalbye, do grupo financeiro sueco SEB, à AFP.

As negociações anteriores fracassaram. Desta vez, o vice-presidente dos Estados Unidos, que liderou as conversas iniciais, permaneceu em seu país, segundo a Casa Branca.

Apesar de Donald Trump ter estendido indefinidamente a trégua, a equação para o mercado petrolífero é simples: enquanto o Estreito de Ormuz permanecer bloqueado, o volume de petróleo disponível fica menor a cada dia.

Neste momento, os preços seguem muito acima do nível registrado antes do conflito, quando o barril girava em torno de 70 dólares.

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