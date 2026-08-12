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levantamento Mercado de seguros alcança R$ 2 bilhões em Pernambuco em três meses, aponta CNSeg Ambiente econômico mais favorável e busca por proteção financeira impulsionam setor; estado possui o segundo maior mercado segurador do Nordeste

A maior percepção dos riscos financeiros por parte das famílias, associada ao aumento do patrimônio e a um ambiente econômico mais favorável, tem impulsionado o mercado de seguros em Pernambuco. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) mostram que o setor movimentou R$ 2,08 bilhões no primeiro trimestre de 2026, resultado 6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

O desempenho mantém Pernambuco como o segundo maior mercado segurador do Nordeste. Segundo especialistas do setor, a busca por proteção financeira ganhou força nos últimos anos, especialmente após a pandemia, quando temas como perda de renda, doenças graves, invalidez e proteção patrimonial passaram a fazer parte das preocupações de um número maior de famílias.

Para Gabriela Nóbrega, analista do Sistema de Crédito Cooperativo Nordeste (Sicredi Nordeste), o avanço reflete uma mudança de comportamento dos consumidores e o amadurecimento do mercado local.

“As pessoas estão mais atentas à necessidade de proteção financeira. O seguro passou a ser encarado como uma ferramenta de planejamento e segurança para diferentes momentos da vida. Esse movimento acompanha o crescimento econômico do estado e a ampliação do acesso aos produtos de proteção”, afirma.

Entre os segmentos que mais contribuíram para o resultado do mercado segurador pernambucano estão os seguros de vida e residencial. De acordo com a CNSeg, o seguro de vida arrecadou R$ 202,58 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 28,9% em comparação com o mesmo período de 2025.

Com esse desempenho, Pernambuco registrou o maior crescimento do Nordeste no segmento de seguro de vida. Já o seguro residencial alcançou R$ 24,48 milhões em arrecadação, avanço de 18,2% na comparação anual, resultado que representou o terceiro maior crescimento da região nessa modalidade. Para Gabriela Nóbrega, os dois segmentos refletem transformações importantes no perfil dos consumidores.

“Houve um movimento relevante na sociedade, com o seguro de vida passando a ser procurado não apenas para situações extremas, mas também pelos benefícios que oferecem suporte financeiro em diferentes circunstâncias. No residencial, observamos uma busca crescente por proteção diante de eventos climáticos e de ocorrências domésticas que podem gerar custos significativos para as famílias”, destaca a especialista.

Alguns dos benefícios para os segurados que ela ressalta são: desconto em farmácias, serviços médicos e odontológicos, assistência saúde em dia, telemedicina, serviços de encanador, eletricista, chaveiro, faxineira, além de atrativos sorteios de prêmios mensais.

Cooperativismo

Os números internos do Sicredi acompanham esse movimento de crescimento. Em junho deste ano, a carteira de seguro de vida individual da instituição em Pernambuco alcançou R$ 2,33 milhões, resultado que representa uma alta de 138% em relação a julho de 2025. No seguro residencial, a carteira registrou crescimento de 16,4% na mesma base de comparação.

A concorrência no setor tem ampliado as vantagens oferecidas à população. Segundo Gabriela Nóbrega, a contratação de seguros tem se tornado mais acessível para diferentes perfis de associados.

“Existem opções de seguro de vida a partir de R$ 20 por mês, o que amplia o acesso à proteção financeira para um número maior de pessoas. Além das coberturas tradicionais, os produtos também oferecem benefícios adicionais e a participação em sorteios mensais”, afirma.

Apesar do crescimento observado nos últimos anos, o seguro residencial ainda possui baixa penetração no país. Estimativas utilizadas pela CNseg, com base em dados do IBGE e da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), indicam que apenas 17% das residências brasileiras contam com esse tipo de cobertura. O cenário é visto pelo setor como uma oportunidade para ampliar a cultura de proteção financeira entre a população.

Nesse contexto, o Sicredi tem buscado ampliar sua atuação no segmento residencial por meio da parceria com a Yelum Seguros. O produto oferece cobertura para painéis solares, proteção contra alagamentos, indenização sem depreciação, renovação automática e serviços como eletricista, encanador e chaveiro.

“Existe um espaço muito significativo para ampliação no estado, especialmente entre famílias com menor poder aquisitivo, que muitas vezes acreditam que o seguro não é acessível. À medida que mais pessoas conhecem essas possibilidades, a tendência é de ampliação da proteção patrimonial e financeira em todo o estado”, conclui Gabriela Nóbrega.

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