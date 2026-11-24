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Mercado de Seguros Mercado de seguros movimenta R$ 3,05 bilhões em Pernambuco em 2026 Arrecadação cresceu 11,2% nos primeiros nove meses do ano, enquanto os valores pagos em sinistros avançaram 17,8%, segundo dados da Susep

O mercado de seguros em Pernambuco movimentou R$ 3,05 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, um crescimento de 11,2% em comparação com o mesmo período de 2025. Apesar do avanço na arrecadação, os valores registrados em sinistros também aumentaram, com alta de 17,8%, totalizando R$ 1,05 bilhão. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Na prática, a cada R$ 100 arrecadados pelas seguradoras no estado, cerca de R$ 34,50 corresponderam aos valores registrados em sinistros em 2026. No ano anterior, essa proporção era de R$ 32,50. O indicador aponta um aumento na relação entre a arrecadação e os valores destinados à cobertura de ocorrências.

Para Gabriela Nóbrega, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, o movimento pode estar relacionado à frequência e à gravidade dos eventos, além do encarecimento dos reparos e da exposição dos bens segurados a diferentes riscos.

Segundo a especialista, o cenário reforça a importância de avaliar as condições das apólices e verificar se as coberturas contratadas correspondem às necessidades de cada segurado.

Seguro de vida registra alta de 23,1%

Entre as modalidades, o seguro automotivo concentrou o maior volume de arrecadação em Pernambuco, com R$ 709,3 milhões até setembro. O resultado representa um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo intervalo de 2025. Os valores registrados em sinistros nessa categoria avançaram 6,9%.

Já o seguro de vida apresentou um dos maiores crescimentos entre os principais segmentos. A arrecadação chegou a R$ 406,1 milhões, alta de 23,1%. No mesmo período, os sinistros dobraram, registrando aumento de 100%.

No segmento residencial, os prêmios arrecadados somaram R$ 71,3 milhões, crescimento de 1,7%. Em contrapartida, os valores registrados em indenizações tiveram alta de 131,2%. A modalidade pode oferecer proteção contra danos provocados por fenômenos naturais, como alagamentos e vendavais, dependendo das coberturas previstas em contrato.

De acordo com Gabriela Nóbrega, a contratação de seguros também deve considerar as características dos imóveis e das atividades econômicas. A exposição a eventos climáticos, por exemplo, pode comprometer instalações, equipamentos e estoques, além de afetar a continuidade dos negócios.

Procura por seguro contra riscos ambientais cresce 18%

O segmento de responsabilidade civil por riscos ambientais também apresentou crescimento em Pernambuco. Entre janeiro e setembro de 2026, a arrecadação passou de R$ 2,30 milhões para R$ 2,71 milhões, uma alta de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os valores registrados em sinistros nessa modalidade também aumentaram, passando de R$ 772,7 mil para R$ 1,12 milhão, crescimento de 45,2%. Apesar da expansão, o seguro ambiental ainda representa uma pequena parcela do mercado estadual.

O comportamento do setor ocorre em um período de atenção às condições climáticas. Para o trimestre entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, as projeções meteorológicas indicam maior probabilidade de chuvas abaixo da média em áreas do Nordeste e temperaturas acima da normal climatológica em grande parte do país.

Nesse cenário, a especialista destaca a importância da prevenção e do acompanhamento das necessidades dos segurados. Para ela, a contratação de uma apólice deve fazer parte de um planejamento mais amplo de proteção patrimonial, considerando as vulnerabilidades de cada imóvel ou atividade econômica.

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