PNAD CONTÍNUA Mercado de trabalho segue forte e com absorção intensa de mão de obra, avalia IBGE A taxa de desemprego caiu em todas as Unidades da Federação na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao segundo trimestre confirmam que o mercado de trabalho segue forte, conforme já sinalizava no primeiro trimestre do ano, avaliou William Kratochwill, analista da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego caiu em todas as Unidades da Federação na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre, descendo à mínima histórica em 12 delas.

Kratochwill lembra que o mercado de trabalho já tinha contrariado no primeiro trimestre de 2025 uma tendência sazonal de dispensa de trabalhadores temporários contratados para atender à demanda de alta no consumo no quarto trimestre de 2024.

"Esse ano já se mostrou diferente. No primeiro trimestre, o mercado de trabalho já mostrou que estava disposto a absorver grande parte dessa mão de obra temporária, e os dados do segundo trimestre vêm confirmando", disse o pesquisador do IBGE. "O mercado de trabalho está se mostrando resistente a uma piora. O mercado vem se mostrando forte e absorvendo mão de obra."

Além do aumento no número de ocupados, Kratochwill menciona outros sinais positivos, como a redução da informalidade, a elevação nas contratações com carteira assinada, o aumento na renda média e a expansão da massa salarial. "Isso tudo traz certo vigor no mercado de trabalho", resumiu.

O pesquisador confirmou que os dados regionais do mercado de trabalho mostram melhora disseminada do emprego pelo País. "De forma geral, os números são muito positivos para o País em todas as Unidades da Federação", declarou.

Os dados divulgados nesta sexta-feira, 15, pelo IBGE contemplam a reponderação da série histórica da Pnad Contínua, já divulgada no último dia 31 de julho.

"A reponderação da pesquisa em 2025 considera os totais populacionais das Projeções de Populações, divulgadas em 2024, que incorporam os resultados do último Censo Demográfico, realizado em 2022", lembrou o instituto.

Após relatos de que os microdados reponderados da Pnad Contínua não tinham sido ainda disponibilizados no sistema do IBGE, o instituto informou que corrigiria o erro ao longo do dia.

Quando ao problema técnico que provocou um adiamento na divulgação da Pnad Contínua referente ao trimestre terminado em julho, a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, informou que a falha foi restrita à transmissão dos endereços a serem visitados para a equipe de coleta. Segundo Beringuy, a questão foi identificada e corrigida a tempo, sem qualquer prejuízo que possa afetar a qualidade das informações a serem apuradas.



