Mercado feminino de tecnologia é discutido em evento realizado nesta quinta-feira (21)

A Jala University promove, às 19h30 desta quinta-feira (21) o Meet Up Mulheres, evento voltado para o mercado feminino na área de tecnologia no Brasil.

O encontro online e gratuito será transmitido no Youtube de forma simultânea para cinco países: Brasil, Argentina, Bolívia, Equador e México. Segundo a organização, a ideia é mostrar histórias inspiradoras e contribuir para o crescimento de mulheres profissionais no setor.

Temas como liderança, papéis de gênero, estereótipos, desafios, medos e estratégias estarão entre os tópicos que serão abordados nas palestras.

“Esse Meet Up será uma reunião com mulheres que trabalham na Jala University para falar sobre as competências necessárias e todas as oportunidades que existem para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho em Tecnologia. Também vamos abordar o outro lado, ou seja, falar das barreiras, dos mitos que às vezes inviabilizam a entrada da mulher na área tecnológica”, explica a gerente nacional da Jala University, Tatiana Andrade.