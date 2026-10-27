A- A+

Mercado imobiliário Mercado imobiliário de Grande Recife movimenta R$2,25 bi no 3º trimestre Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica encomendada pela Ademi-PE aponta alta no valor das vendas e forte valorização de imóveis compactos no Grande Recife

O mercado imobiliário do Recife e da Região Metropolitana movimentou R$ 2,25 bilhões entre julho e setembro de 2026. Apesar da queda de 9,8% nas vendas em relação ao trimestre anterior, o valor financeiro cresceu 12,3%, indicando a valorização dos imóveis. Ao todo, foram comercializadas 4.427 unidades residenciais.

Os dados são de pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, encomendada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e apresentada nesta terça-feira (27). O levantamento aponta diferenças entre o desempenho da capital e o da Região Metropolitana, além da força dos imóveis econômicos e compactos.

Para o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, os resultados refletem a adaptação das construtoras e a procura por imóveis com maior liquidez.

“O mercado demonstra resiliência e capacidade de adaptação. Mesmo com um volume menor de unidades comercializadas no trimestre, a alta no VGV e a valorização expressiva em nichos específicos mostram que a demanda continua qualificada e focada em produtos com alta liquidez, especialmente os compactos e os contemplados pelo Minha Casa, Minha Vida”, avaliou.

Mercado

No acumulado de 12 meses, o Grande Recife registrou 17.328 unidades vendidas, alta de 10%, e 18.645 lançamentos, crescimento de 23%. O Valor Geral de Vendas (VGV) chegou a R$ 7,9 bilhões. Nesse período, as vendas cresceram 46% no Recife, enquanto a Região Metropolitana registrou queda de 12%.

No terceiro trimestre, a capital concentrou 56% das vendas e 56,8% dos lançamentos. Foram comercializadas 2.481 unidades, recuo de 0,5% em relação ao trimestre anterior, com faturamento de R$ 1,37 bilhão, alta de 16%. Na Região Metropolitana, as vendas caíram 19,5%, totalizando 1.946 unidades.

O Minha Casa, Minha Vida respondeu por 73,9% dos lançamentos e 65,6% das vendas. Somente no Recife, o programa registrou 1.463 unidades comercializadas, o maior volume da série histórica iniciada em 2022.

Na categoria “Econômico Morar Bem”, que reúne imóveis de até R$ 255 mil, havia 500 unidades em estoque na capital, equivalentes a 7,9% da oferta, e 2.189 na Região Metropolitana, ou 34% do total.

Já o médio padrão perdeu participação nos lançamentos, passando de 28,3% para 4,7% em um ano. Os imóveis de luxo representaram 1% dos novos empreendimentos, após não registrarem lançamentos no mesmo período do ano anterior. No Recife, restavam 206 unidades disponíveis acima de R$ 2 milhões.

Valorização

O preço médio por unidade vendida subiu de R$ 409 mil no segundo trimestre para R$ 509 mil entre julho e setembro. Na oferta disponível, o valor médio era de R$ 635 mil no Recife e R$ 478 mil na Região Metropolitana.

Os imóveis de um dormitório lideraram a valorização. Na capital, o metro quadrado residencial chegou a R$ 11.859, alta de 2,6% no trimestre e de 4,3% em 12 meses. Nas unidades de um dormitório, o valor atingiu R$ 16.982 por metro quadrado, com aumentos de 8,1% e 14%, respectivamente.

O preço médio dos apartamentos de um dormitório chegou a R$ 515 mil, acima dos R$ 423 mil dos imóveis de dois dormitórios. Na faixa entre 41 m² e 50 m², a taxa de giro foi de 35,4% no Grande Recife e de 39% na capital.

A Imbiribeira concentrou 26,4% dos lançamentos, seguida por Iputinga (23,1%), Várzea (21,7%) e São José (15,8%). Nas vendas, Iputinga liderou, com 35,1%, à frente da Imbiribeira, com 24,7%. Boa Viagem respondeu por 2,6% dos novos empreendimentos.

Ao fim do trimestre, o estoque recuou 2,4%, para 12.786 unidades disponíveis, equivalentes a R$ 6,8 bilhões e a cerca de 8,9 meses de vendas no ritmo atual. Os imóveis lançados em 2026 representam 44,7% da oferta no Recife e 54,7% na Região Metropolitana.

Veja também