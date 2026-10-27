A- A+

Imóveis Mercado imobiliário do Grande Recife movimenta R$ 2,25 bilhões no 3º trimestre Valorização dos imóveis impulsiona faturamento do setor entre os meses de julho e setembro de 2026

O mercado residencial do Recife e da Região Metropolitana movimentou R$ 2,25 bilhões no terceiro trimestre de 2026, impulsionado pela alta nos preços médios dos imóveis. Dados da pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, encomendada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e apresentada nesta terça-feira (27), mostram um crescimento de 12,3% no valor financeiro movimentado frente ao trimestre anterior, apesar do recuo de 9,8% no volume de unidades vendidas.

No período entre julho e setembro, o setor comercializou 4.427 unidades habitacionais na região. No acumulado dos últimos 12 meses, o volume total de vendas atingiu 17.328 unidades, uma expansão de 10%, gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) acumulado de R$ 7,9 bilhões.

A capital pernambucana manteve-se como o centro das operações imobiliárias, concentrando 56,8% dos lançamentos e 56% das vendas trimestrais. O Recife comercializou 2.481 unidades e faturou R$ 1,37 bilhão, avanço de 16% na comparação com o segundo trimestre. Em contrapartida, os municípios da Região Metropolitana registraram queda de 19,5% nas vendas, com 1.946 unidades negociadas.

O presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, avalia que o resultado reflete a busca por eficiência e foco em produtos de alta liquidez pelas construtoras.

"O mercado demonstra resiliência e capacidade de adaptação. Mesmo com um volume menor de unidades comercializadas no trimestre, a alta no VGV e a valorização expressiva em nichos específicos mostram que a demanda continua qualificada", afirmou o dirigente.

O programa Minha Casa, Minha Vida consolidou-se como a principal base do mercado residencial, respondendo por 73,9% dos lançamentos e 65,6% das unidades vendidas no trimestre. Na capital, as vendas vinculadas ao programa somaram 1.463 unidades, atingindo o maior volume da série histórica desde 2022.

No recorte social, o levantamento indicou que as unidades enquadradas no programa estadual "Econômico Morar Bem" (imóveis de até R$ 255 mil) somam 500 unidades em estoque no Recife e 2.189 unidades nos demais municípios da Região Metropolitana.

O ticket médio por unidade vendida na região subiu para R$ 509 mil no terceiro trimestre. O valor médio do metro quadrado no Recife chegou a R$ 11.859, enquanto o segmento de imóveis compactos de um dormitório registrou alta de 14% em 12 meses, atingindo o preço médio de R$ 16.982 por metro quadrado.

Em termos geográficos, os lançamentos na capital concentraram-se fora da orla de Boa Viagem, com maior presença nos bairros da Imbiribeira (26,4%), Iputinga (23,1%), Várzea (21,7%) e São José (15,8%). O estoque total disponível na região fechou o trimestre em 12.786 unidades.

Veja também