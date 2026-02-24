A- A+

Setor imobiliário Mercado imobiliário do Recife e RMR bate recorde e movimenta R$ 10 bilhões em 2025 Levantamento da Brain Inteligência Estratégica, encomendado pela Ademi-PE, aponta crescimento de 53% nas vendas em relação a 2024

O mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife (RMR) encerrou 2025 com o melhor desempenho de sua história recente. Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, encomendada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e apresentada nesta terça-feira (24), durante o Conexão Ademi-PE, revela que o setor alcançou a marca histórica de R$ 10,1 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), um crescimento de 53% em relação a 2024.

Ao longo dos últimos 12 meses, foram comercializadas 12.061 unidades. O volume vendido, R$ 10 bilhões, foi quase o dobro do total lançado no mesmo período, que somou R$ 5,8 bilhões.

Minha Casa, Minha Vida

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi o principal responsável pelo desempenho do setor. Atualmente, 65,4% dos lançamentos no Recife e na RMR pertencem à categoria. Na capital, o número de unidades vinculadas ao programa cresceu 79% em relação a 2024, totalizando 3.597 imóveis. No quarto trimestre de 2025, o MCMV respondeu por 83% das unidades lançadas.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Tenório Simões, afirmou que os números consolidam o bom momento do setor no estado. Segundo ele, a pesquisa “é muito esperada” e reflete também em Pernambuco o cenário nacional de alta nos lançamentos e nas vendas.

“Estamos falando de R$ 10 bilhões em imóveis vendidos e 12 mil unidades lançadas, com o Minha Casa Minha Vida correspondendo por dois terços desse total”, destacou.

Ele ressaltou ainda que o programa vem ganhando força na capital. De acordo com Simões, bairros como Imbiribeira, Ipsep e San Martin passaram a disputar espaço de lançamentos com áreas consolidadas como Boa Viagem, o que demonstra, segundo ele, a pujança do mercado e a importância do segmento popular para a geração de investimentos, empregos e arrecadação no estado.

Poder público

O diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, também participou do evento e ressaltou o papel do subsídio estadual no fortalecimento do mercado.

Segundo ele, o estado alcançou, na última semana, a marca de 20 mil unidades beneficiadas em pouco mais de dois anos de operação do programa Morar Bem Pernambuco.

“A gente participou desse evento no ano passado, é mais uma iniciativa importante, e viemos muito felizes numa semana em que celebramos 20 mil unidades com subsídio garantido. Quando vemos esses números, percebemos que está dando certo. O subsídio é fundamental para ampliar o mercado”, afirmou.

De acordo com Lira, somente no Recife já foram contabilizadas 4.700 unidades com concessão de subsídio estadual. Ele destacou ainda que Pernambuco foi o primeiro estado do Norte-Nordeste a lançar um programa próprio de subsídio habitacional atrelado ao Minha Casa, Minha Vida.

“Esse lançamento aqui no Nordeste serviu de referência para outros estados, que depois também criaram seus programas. A gente vê que isso tem feito a diferença para o Nordeste”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, destacou a relevância do setor para a economia local. Segundo ele, o mercado imobiliário gera emprego, renda e arrecadação de impostos, sendo constantemente monitorado pelo poder público.

Sobre o avanço do Minha Casa, Minha Vida na capital, o secretário explicou que, nos últimos anos, o Recife esteve praticamente fora do programa. De acordo com ele, mudanças recentes na legislação urbanística, como o novo Plano Diretor e a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ajudaram a atrair novamente o interesse das construtoras.

“A demanda sempre existiu. As pessoas trabalham e querem morar no Recife, mas não estávamos conseguindo incentivar a oferta. Agora conseguimos calibrar isso”, declarou.

Segundo Matos, a gestão seguirá monitorando o cenário e poderá promover novos ajustes na legislação, se necessário, para garantir o desenvolvimento sustentável da cidade.

Valorização

Enquanto o volume de vendas é puxado pelo segmento popular, o mercado de alto padrão e as áreas de praia registram forte valorização. Em 2025, foram lançadas 2.887 unidades no litoral, sendo 80% studios ou apartamentos de um quarto. O tíquete médio foi de R$ 430 mil, com valor médio do metro quadrado de R$ 14,5 mil.

A velocidade de vendas superou o ritmo de novos lançamentos. O estoque atual do Recife e da RMR soma R$ 4,9 bilhões, considerado baixo diante dos R$ 10 bilhões vendidos no ano. O tempo de exaustão é de apenas seis meses.

De acordo com o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, o mercado apresenta estoque “jovem”, já que 87,7% das unidades foram lançadas entre 2023 e 2025. Para ele, o cenário indica a necessidade de novos lançamentos em 2026 para atender a uma demanda que permanece aquecida.

Troféu Ademi-PE

Durante o evento, também foi anunciada a abertura das inscrições para o Troféu Ademi-PE, considerado o maior reconhecimento do setor imobiliário pernambucano. As empresas podem inscrever projetos até 10 de abril. O julgamento ocorrerá entre 15 e 17 de abril, e a cerimônia de premiação será realizada no dia 29 do mesmo mês, no Arcádia Apipucos.

