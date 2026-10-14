A- A+

Economia Mercado imobiliário em expansão leva empresas de Petrolina ao mercado de capitais Crescimento populacional e mudança no crédito habitacional atraem assessorias para o Sertão

O forte crescimento do mercado imobiliário de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, tem levado construtoras e incorporadoras locais a buscarem o mercado de capitais e novas soluções de gestão patrimonial. O movimento reflete uma mudança estrutural no financiamento da construção civil no Nordeste, atraindo bancos e assessorias de investimento para o Vale do São Francisco.

A reconfiguração ocorre em meio à redução dos recursos da poupança (SBPE) para o crédito habitacional, forçando o setor a recorrer a instrumentos como CRIs, LCIs e LIGs. “A partir do momento em que os players ampliam o número de empreendimentos e trabalham com projetos de diferentes padrões, aumenta também a necessidade de alocação dos recursos ao longo do ciclo do negócio”, explica Diogo Velho Barreto, sócio-fundador da Pequod Investimentos.

O avanço do setor é impulsionado pelo perfil demográfico de Petrolina, cuja população cresceu 31,6% entre os censos do IBGE (atingindo 386,7 mil habitantes) e o número de domicílios ocupados saltou 59,8%. Além do aquecimento nos segmentos de médio e alto padrão, as contratações do Minha Casa, Minha Vida subiram 141,2% no município entre 2020 e 2025.

Diante do novo cenário, empresários passam a combinar a manutenção do caixa de curto prazo em produtos de alta liquidez com a diversificação gradativa em debêntures, fundos multimercado e investimento internacional para otimizar os lucros dos empreendimentos.



Veja também