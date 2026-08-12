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Mercado Imobiliário Mercado imobiliário do Recife e da RMR registra crescimento e bate recorde histórico de vendas Setor comercializou 4.018 apartamentos verticais entre abril e junho deste ano

O mercado imobiliário residencial vertical do Recife e da sua Região Metropolitana (RMR) alcançou um marco histórico no segundo trimestre de 2026. Segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica em parceria com a Associação das Empresas Imobiliárias de Pernambuco (Ademi-PE), o setor comercializou 4.018 apartamentos verticais entre abril e junho de 2026, a maior marca da série histórica.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira (12), durante o Conexão Ademi, realizado no Restaurante Voar, em Boa Viagem. No comparativo, o resultado representa um crescimento de 34% em comparação ao mesmo período de 2025 e um salto de 35% frente ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o principal motivo para o bom desempenho do setor foi o segmento de habitação de entrada e de perfil popular, alavancado pelos programas "Minha Casa, Minha Vida (MCMV)", do governo federal, e "Morar Bem Pernambuco", do governo estadual.

"Podemos observar que o grande motor do mercado imobiliário hoje tem sido os empreendimentos vinculados aos programas 'Morar Bem' e 'Minha Casa, Minha Vida'. Eles têm dominado o mercado imobiliário na região, onde existe uma demanda reprimida muito grande e uma oferta de crédito acessível. Isso é uma combinação que faz os empreendimentos se tornarem viáveis", explicou.

Presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

O contraste entre o alto volume de unidades e o comportamento do faturamento total reflete a transição do mercado para apartamentos menores e mais acessíveis. A concentração por tipologia também foi marcante e os apartamentos de dois dormitórios responderam por 81% de todas as unidades vendidas no trimestre.

Em contrapartida, os imóveis de alto padrão sofreram retração expressiva nos lançamentos. Os apartamentos de quatro dormitórios, que representavam 10% dos lançamentos no início do ano, despencaram para apenas 0,1% das novas unidades lançadas entre abril e junho.

O CEO da Brain Inteligência Estratégica e assessor da Ademi-PE, Fábio Tadeu Araújo, destacou a importância de apresentar o mapeamento para empresários e para as gestões municipais e estadual.

"É importante para o segmento do mercado imobiliário, porque dentro de uma cidade grande como Recife, o que mais gera valor de pagamento de impostos é o setor da construção civil. Ele gera um volume de receita muito grande e fundamental. O mapeamento também ajuda os empresários, no planejamento da estratégia de novos projetos imobiliários, e a prefeitura e o governo do estado, no planejamento de estímulo", pontuou.

CEO da Brain Inteligência Estratégica e assessor da Ademi-PE, Fábio Tadeu Araújo. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Lançamentos e VGV

O levantamento também indicou que entre abril e junho deste ano, foram lançados 24 empreendimentos residenciais verticais na RMR — sendo 12 no Recife e 12 nos demais municípios vizinhos. O número representa uma expansão de 50% frente aos 16 empreendimentos do primeiro trimestre (quando foram registrados 6 na capital e 10 na RMR).

Em número de moradias, o salto nos lançamentos foi de 142,2%, passando de 1.667 unidades no 1º trimestre para 4.038 no 2º trimestre (sendo 2.346 na capital e 1.692 nos demais municípios). Com essa forte aceleração, o Valor Geral de Vendas (VGV) lançado no trimestre mais que dobrou (+111,8%), saltando de R$ 892 milhões no trimestre anterior para R$ 1,88 bilhão no período atual.

Localidades

A reconfiguração do mercado também se reflete no mapa de vendas da região, segundo o mapeamento. Na capital pernambucana, a liderança de comercialização ficou com o bairro da Imbiribeira, responsável por 35,3% de todas as unidades vendidas no Recife. Em seguida aparecem Dois Unidos (26,2%), Jiquiá (21,0%), Várzea (9,3%) e Caxangá (8,3%). Um ponto de destaque foi a ausência de bairros tradicionalmente associados ao alto padrão entre os cinco primeiros colocados em volume comercializado.

Já no ranking de novos lançamentos no Recife, o bairro do Passarinho assumiu o topo, concentrando 18,9% das novas unidades, seguido por Imbiribeira (18,2%), Jiquiá (13,7%), Barro (13,3%) e Boa Viagem (12,8%).

Na divisão municipal da Região Metropolitana, o Recife respondeu por 58% das vendas totais. O município de Paulista consolidou-se como o segundo principal mercado imobiliário da região, somando 22,9% das vendas e mantendo ampla vantagem sobre Jaboatão dos Guararapes (6,8%) e São Lourenço da Mata (5,6%). Camaragibe, Olinda, Igarassu e Cabo de Santo Agostinho representaram, juntos, 6,6% do total.

Velocidade e estabilidade

O aquecimento do mercado transparece no Índice de Vendas sob Ofertas (VSO), que atingiu 28,9% no consolidado do Recife e Região Metropolitana — o melhor resultado de toda a série histórica. Analisando apenas a capital, o índice fechou em 27,9%.

Apesar da forte demanda, os preços do metro quadrado mantiveram relativa estabilidade. O preço médio do metro quadrado privativo no Recife encerrou o mês de junho cotado a R$ 11.255, o que representa uma leve variação positiva de 0,3% em relação a março.

No recorte por perfil do imóvel, os apartamentos de dois e de três dormitórios registraram uma valorização moderada de 1,1% no trimestre, enquanto as unidades de quatro dormitórios avançaram 2,0% no mesmo período.

Panorama

Ao analisar o acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho de 2026, os números confirmam a consolidação do setor no Grande Recife. No período, foram lançadas 14.051 unidades e comercializadas 13.398 unidades.

Em valores financeiros, o mercado somou R$ 5,8 bilhões em VGV lançado e R$ 6,0 bilhões em VGV vendido nos últimos 12 meses. O estoque atual do mercado fecha o trimestre em 9.873 unidades disponíveis, o equivalente a aproximadamente 8,8 meses de vendas no ritmo atual de comercialização — patamar considerado bastante equilibrado para o setor.

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