Mercado já vê inflação abaixo de 5% e cortes maiores na Selic em 2023

Os economistas do mercado já esperam uma inflação abaixo de 5% ao final deste ano e passaram a prever cortes maiores na taxa básica de juros. É o que mostra o boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo Banco Central (BC).

É a primeira divulgação do boletim após o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidir pela manutenção da meta de inflação em 3%.

A expectativa mediana do mercado para a inflação em 2023 caiu pela sétima semana consecutiva, de 5,06% para 4,98%. A previsão para 2024 diminuiu pela quinta semana seguida, de 4,98% para 3,92%. Para 2025, ocorreu redução de 3,80% para 3,60%.

A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3,25% em 2023 e de 3% em 2024 e 2025, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Na semana passada, a Petrobras anunciou novo corte nos preços da gasolina, o que foi visto por especialistas como uma compensação para a reoneração total dos impostos federais sobre os combustíveis.

De qualquer forma, a inflação vem dando sinais de desaceleração, com ajuda do processo de desinflação do preço de alimentos, apreciação do câmbio, dentre outros fatores.



Novo corte na Selic

A previsão para a Selic no fim de 2023 caiu de 12,25% para 12%. É o segundo corte na projeção para a taxa básica de juros em três semanas.

Na semana passada, após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), ganhou ainda mais força entre os analistas a aposta de início de cortes de juros na reunião de agosto.

A estimativa para 2024 permaneceu em 9,50% e, para 2025, em 9%.

PIB e dólar

A expectativa para o PIB em 2023 aumentou pela oitava semana consecutiva, de 2,18% para 2,19%. A previsão para 2024 subiu de 1,22% para 1,28% e, para 2025, caiu de 1,83% para 1,81%.

A projeção para o dólar no fim de 2023 ficou estável em R$ 5,00. Para 2024, a expectativa caiu de R$ 5,10 para R$ 5,08. Para 2025, a estimativa subiu de R$ 5,15 para R$ 5,17.

