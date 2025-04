A- A+

Negócios Mercado Livre amplia em 47% aporte no Brasil e anuncia investimento de R$ 34 bilhões para 2025 Em evento com Lula, empresa afirmou que vai abrir 14 mil novos postos de trabalho no país

O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira que irá aumentar em 47,8% os investimentos no Brasil em 2025.

O aporte, de R$ 34 bilhões, abrange a expansão da rede logística, tecnologia para o e-commerce, programas de fidelidade e iniciativas de entretenimento, entre outras áreas.

Com 100 milhões de compradores anuais em 18 países da América Latina, a plataforma de comércio eletrônico tem no Brasil o seu principal mercado, seguido pelo México e a Argentina, país de origem. No ano passado, os investimentos locais somaram R$ 23 bilhões.

De acordo com a empresa, o aporte de 2025 abrange tanto investimentos em ativos fixos quanto despesas operacionais voltadas ao desenvolvimento de frentes estratégicas.

Com o investimento, a empresa espera abrir 14 mil postos de trabalho no Brasil e chegar ao fim deste ano com 50 mil funcionários locais.

O anúncio foi feito por Fernando Yunes, vice-presidente sênior de comércio e líder do Mercado Livre no Brasil, em evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Trabalho, Luiz Marinho, e do Empreendedorismo, Márcio França.

O encontro aconteceu no centro de distribuição da empresa em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo.

— O mercado brasileiro é um dos mais competitivos do mundo no comércio eletrônico. Por isso, esse aporte é para seguir avançando na logística e tecnologia, e para inovar cada vez mais rápido. Também para o marketing, na marca — afirmou Yunes.

Um dos focos de investimento da plataforma tem sido a ampliação dos centros de distribuição pelo país, para ampliar a rede de entregas rápidas.

No ano passado, a empresa jå havia firmado a meta de dobrar as unidadades logísticas no país e chegar a 21 pontos até o final de 2025.

As unidades incluem pontos no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, com maior parte da operação em São Paulo.

No ano passado, a operação brasileira do Mercado Livre representou mais da metade (54,9%) da receita.

Dos R$ 61,4 bilhões, o e-commerce correspondeu a maior parte do faturamento (R$ 37,7 bilhões), seguido pela vertical financeira, o Mercado Pago, que registrou R$ 23,7 bilhões em receita.

Os valores consideram a conversão em reais com a taxa de câmbio média de 2024.

Maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil, o Mercado Livre tem lidado com a concorrência crescente no país, - incluindo das asiáticas, como a Shoppe, e da gigante american Amazon, que também tem ampliado os investimentos no país.

Uma das estratégias da plataforma de e-commerce, que foi fundada na Argentina e tem capital aberto desde 2007, é ampliar as verticais de comércio, como supermercado e moda. Para isso, tem firmado parceria com marcas nacionais, com Natura, e estrangeiras, como Ralph Lauren e Lacoste.

Nas compras de mercado, um dos movimentos é aumentar o sortimento e oferta de produtos. Entre início de 2023 e 2024, os itens dessa vertical cresceram 15%.

Em paralelo, a empresa também mira, no Brasil, a operação de serviços financeiros, com o Mercado Pago.

No quarto trimestre de 2024, o Mercado Livre reportou lucro líquido de US$ 639 milhões, e receita de US$ 6,1 bilhões, uma alta de 37% em relação ao ano anterior.

Essa foi o oitavo anuncio de ampliação de investimentos no Brasil.

Veja também