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Mercado Livre anuncia 28 mil novas vagas no setor de logística este ano no Brasil

Empresa de comércio eletrônico anunciou a a abertura de mais 14 Centros de Distribuição até dezembro

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Mercado Livre está abrindo mais de 28 mil vagas este ano Mercado Livre está abrindo mais de 28 mil vagas este ano  - Foto: Mercado Livre/Divulgação

Depois de anunciar investimentos de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026, o Mercado Livre vai abrir cerca de 28,2 mil novos postos de trabalho em logística no país neste ano.

Quando estas vagas forem preenchidas, a equipe de logística da empresa subirá dos atuais 49,8 colaboradores para 78,1 mil funcionários. Isso, segundo a empresa deverá acontecer até o final do ano.

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Considerando toda a América Latina, a operação logística da companhia passará de 89 mil para 133 mil funcionários. O Mercado Livre anunciou recentemente a abertura de quatorze novos Centros de Distribuição (CD) no Brasil em 2026, chegando a 48 unidades, crescimento de 50% em relação ao ano anterior.

As principais cidades com novos postos de trabalho em logística são: Cajamar (SP), com 5,5 mil vagas; (5.500), Araçariguama (SP), 2,5 mil; Governador Celso Ramos (SC), 2,4 mil; Campinas (SP), 1,6 mil e Extrema (MG), com 930 novos postos.

“O Brasil é um dos maiores mercados de e-commerce do mundo, mas a penetração online ainda é de apenas 17%. Cada novo Centro de Distribuição fortalece esse movimento e continuamos investindo para ampliar o acesso ao comércio eletrônico", afirmou em nota Patricia Monteiro de Araújo, Diretora de Pessoas do Mercado Livre no Brasil.

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