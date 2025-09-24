A- A+

COMÉRCIO ONLINE Mercado Livre anuncia frota de robôs para aumentar agilidade de operações no Brasil "Robôs de Separação", como foram batizados, deverão permitir separar até 105 mil itens por dia

São Paulo (SP) - Gigante do setor de logística e e-commerce do país, o Mercado Livre anunciou, nesta quarta-feira (24), 125 novos robôs para operação. O objetivo é agilizar ainda mais o ciclo de processamento dos pedidos, para que, no fim, o cliente receba o produto de forma mais rápida.

Segundo o Mercado Livre, os "Robôs de Separação", como foram batizados, deverão permitir separar até 105 mil itens por dia. Isso deve reduzir em até 25% o ciclo de processamento de pedidos multi-itens. Isso resulta em uma hora a menos do processo completo.

O anúncio ocorreu na Mercado Livre Experience 2025, que segue até esta quinta-feira (25) em São Paulo. O evento reúne grandes nomes da logística brasileira e parceiros da empresa. O objetivo congregar cerca de 18 mil pessoas durante os dois dias.

Como funciona

O novo sistema opera em dois andares, em uma área de 670 metros quadrados do Centro de Distribuição Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo.



A novidade deve gerar benefícios principalmente para o consumidor que comprar mais de dois itens armazenados em áreas diferentes dos centros de distribuição. Assim, o trabalho que antes seria braçal e mais lento, passa a ser completamente automatizado para reduzir tarefas de deslocamento e alto impacto para as equipes.

Luiz Vergueiro, diretor sênior de Logística do Mercado Livre - Foto: Mercado Livre/divulgação

"O objetivo desses robôs é trazer uma velocidade de processamento maior, possibilitando o envio de produtos no mesmo dia até um horário mais tardio. Ao invés de você ter que comprar um produto até as 13h para recebê-lo ainda naquele dia, com os robôs, vamos estender esse prazo até as 14h. Movemos uma grande parte do nosso time de engenharia para isso, mais de 260 pessoas empregadas trabalhando nisso", explicou Luiz Vergueiro, diretor sênior de Logística do Mercado Livre.

A novidade se soma aos avanços no setor logístico. Somente em 2025, o Mercado Livre, que nasceu na Argentina, ampliou em 47% a metragem das suas instalações logísticas, que hoje representam 63% da área operacional global da companhia.

Ao todo, são quase 5 mil operações logísticas espalhadas pelo país, incluindo uma frota aérea com oito aviões em parceria com a GOLLOG e rotas estratégicas, como a nova conexão com Fernando de Noronha.

Ampliação da frota e investimento em robôs

A medida representa também uma ampliação da frota e maior investimento em robôs. No ano passado, a empresa já havia anunciado o início da operação robótica, com 340 unidades voltadas parra armazenamento e movimentação de carga. Somente essa medida já representava uma redução de 20% no tempo do serviço, além de um acréscimo de 15% em produtos armazenados.

Com os novos robôs, o Mercado Livre passa a funcionar no Brasil com quase 500 robôs voltados para a agilidade de operação. "Com os novos Robôs de Separação, estamos elevando o nível da automação no Brasil e consolidando nossa posição como referência em inovação logística na América Latina”, adicionou Luiz Vergueiro.

Geração de empregos

Os porta-vozes também aproveitaram o momento para destacar o papel do Mercado Livre na geração de empregos do país. Ao todo, somente no ano passado, foram contratadas quase 15 mil pessoas. Junto com as pequenas e médias empresas que vendem na plataforma, o número chega a quase 130 mil postos de trabalho criados.

Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil - Foto: Mercado Livre/divulgação

"Durante nossos relatórios, mais de 50% das pequenas e médias empresas parceiras afirmaram que a principal fonte de renda vem do Mercado Livre. Isso é muito importante porque mostra o nosso potencial gerador de empregos para o país. São pequenos e médios empreendedores crescendo junto conosco", explicou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Robôs não devem 'roubar' empregos e, sim, gerar

Uma grande preocupação hoje em dia, claro, é a "substituição" de trabalhadores humanos por robôs. Sobre o tema sensível, a gestão do Mercado Livre explicou que os equipamentos chegam para agilizar as atividades da empresa, que não vai deixar de gerar empregos.



"A gente vai contratar mais de 13 mil pessoas. O que temos feito é, dentro do Centro de Distribuição, migrar as pessoas para funções de maior valor agregado. Agora se um robô vai mover uma prateleira, por exemplo, vamos mover aquela pessoa para uma função de maior valor. Ela vai para um trabalho que envolve menos fisicamente. Se antes ela andava 8 km por dia, agora vai andar bem menos porque vai ter uma locomoção menor. E, mesmo com isso, estamos contratando mais pessoas", afirmou Fernando Yunes.

Mercado Livre Experience 2025

Nesta quinta, o evento anual do Mercado Livre apresentará dados sobre o impacto da empresa no Brasil, além dos principais avanços no setor logístico.

A programação do painel principal terá como porta-vozes Fernando Yunes (VP Sênior e Líder do Mercado Livre no Brasil) e Luiz Vergueiro (Diretor Sênior de Logística).

Além disso, a quinta-feira também terá entrevista coletiva de imprensa com a cantora e embaixadora do Mercado Pago, Anitta. A artista, ao lado de porta-vozes da empresa, dará detalhes sobre um novo capítulo da marca, que, segundo a organização, terá o lançamento de produtos que "transformarão o dia a dia dos vendedores".

*O jornalista foi a São Paulo a convite do Mercado Livre.

Veja também