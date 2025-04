Mercado Livre anuncia investimento de US$ 2,6 bi na Argentina este ano

A- A+

A empresa de comércio eletrônico e serviços financeiros Mercado Livre anunciou na quarta-feira um investimento de US$ 2,6 bilhões na Argentina em 2025, somando-se a outros investimentos multimilionários na região, informou a empresa em um comunicado.

O Mercado Livre “alocará US$ 2,6 bilhões para fortalecer sua rede de logística, aprimorar o desenvolvimento tecnológico para comércio eletrônico e serviços financeiros, investir em marketing e contratar serviços essenciais”, disse o comunicado da empresa.

A empresa argentina disse que adicionará mais 2 mil funcionários no país, elevando seu total para 14 mil até o final do ano.

No último dia 7 de abril, a empresa anunciou que vai aumentar em 47,8% os investimentos no Brasil em 2025. O aporte, de R$ 34 bilhões, abrange a expansão da rede logística, tecnologia para o e-commerce, programas de fidelidade e iniciativas de entretenimento, entre outras áreas.

Além do Brasil, nos últimos 30 dias o Mercado Livre anunciou investimentos no México de US$ 3,4 bilhões, na Colômbia de US$ 470 milhões e no Chile de US$ 550 milhões.

A expansão regional também inclui a incorporação de novos funcionários em 2025: 14.000 no Brasil, o que elevará a força de trabalho para 50.000; 10.000 no México, o que elevará o total para 35.000 trabalhadores; e 900 no Chile, que serão adicionados aos 2.600 que possui atualmente no país andino.

Na Colômbia, os investimentos estão projetados para elevar o total para 6.300 funcionários, mas a empresa não detalhou quantas novas contratações serão feitas.

A empresa foi posicionada em 2024 como a empresa mais valiosa da América Latina, quando seu preço de mercado ultrapassou US$ 90 bilhões.

O Mercado Livre começou como uma plataforma de compra e venda de produtos e depois desenvolveu serviços financeiros, como a carteira virtual Mercado Pago, muito popular na Argentina e no Uruguai.

