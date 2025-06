Mercado Livre anuncia redução de até 55% nos custos de envio para vendedores do Norte e Nordeste

A- A+

Gigante do setor de comércio eletrônico, o Mercado Livre anunciou redução de até 55% nos custos de envio para vendedores do Norte e Nordeste. A ação busca favorecer condições de atração, manutenção e ampliação de comércio em diferentes categorias na plataforma, e reforçar a competitividade regional.



A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (18), em coletiva de imprensa on-line com jornalistas e representantes da empresa.



Segundo o diretor sênior de operações logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, o percentual se soma aos 40% de redução de custos de envio já anunciados para vendedores de todo o Brasil.

"Na base da redução de 40%, a gente reduz mais 55%. Consolidar a nossa proposta de valor para os vendedores, de uma forma que eles ampliem os seus negócios por uma maior competitividade no valor de frete, que eles tragam mais sortimento de produtos para a plataforma e trazer categorias diferentes, categorias talvez até muito mais regionalizadas", destacou o diretor.

Diretor sênior de operações logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro | Foto: Mercado Livre/Divulgação

Ainda de acordo com Luiz Vergueiro, a redução anunciada para as regiões Norte e Nordeste é válida para o envio de produtos a partir de R$ 79, de todas as faixas de peso e enviados por meio da coleta do Mercado Livre ou de agências.

A ação, voltada aos empreendedores locais, também visa ao desenvolvimento econômico das duas regiões, geração de renda e inclusão dos comerciantes no varejo digital.

"A gente está sempre focado em garantir ter a melhor proposta de valor para o comprador e garantir que a gente tenha uma excelente proposta de valor para o vendedor. Sem isso a gente não consegue fazer o nosso sonho acontecer, de democratizar o comércio", afirmou o diretor de crescimento e experiência do vendedor no Mercado Livre, Maurício Landi.







O diretor destaca que os vendedores da plataforma possuem acesso a um ecossistema de negócio, com acesso facilitado ao banco digital Mercado Pago, com a possibilidade de crédito e seguro, além da logística rápida e eficiente garantidos pela empresa.



A iniciativa de reduzir custos para vendedores faz parte uma série de ações da marca em todo o Brasil, como a última anunciada no dia 6 de junho, quando o Mercado Livre anunciou frete grátis para consumidores de todo o país em compras a partir de R$ 19. Somente na data, o volume de vendas no Norte e Nordeste cresceu 131% e 109%, respectivamente.

"Na combinação de uma melhor proposta de valor com frete mais baixo para compradores, a gente também vem com a proposta de valor melhor para vendedores, potencializando ainda mais o Norte e Nordeste", ressaltou Luiz Vergueiro.

Novas iniciativas para atrair vendedores

Segundo o diretor de crescimento e experiência do vendedor no Mercado Livre, Maurício Landi, o Mercado Livre tem desenvolvido duas iniciativas comerciais para ampliar sua base de vendedores nas regiões.

"A gente aqui chama de 'hunting', que é conseguir trazer novos vendedores do Nordeste e do Norte do Brasil para dentro da nossa plataforma. A gente vai ter um time em São Paulo que vai olhar isso, para o Norte, para o Nordeste e algumas outras regiões. Vamos começar com Pernambuco, Ceará e também Bahia", destacou Maurício.



A segunda ação, de acordo com ele, é com foco em polos comerciais. "A gente pega regiões que tem expertise na produção de algum tipo de produto e a gente coloca um escritório nosso nessa região. O estado de Pernambuco tem o polo de moda. Então a gente já tá de olho", destacou o diretor.

Centro de distribuição do Mercado Livre no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco | Foto Mercado Livre/Divulgação



Empresa trabalha para driblar dificuldades de entregas em regiões remotas do Norte e Nordeste

O diretor Luiz Vergueiro também falou sobre a preocupação da empresa em criar estratégias para atender a todas as regiões, incluindo áreas de difícil acesso, com olhar para a logística de transporte e armazenamento de estoque em estruturas próprias.



"A gente vai seguir investindo em ter o controle e fazer a gestão dessa operação, em ter parceiros locais de cada uma dessas regiões para poder atender toda a demanda com a qualidade que o nosso consumidor e comprador exigem, e que o nosso cliente também merece ter como proposta de valor", ressaltou.



No Nordeste, o centro de distribuição (CD) instalado em Pernambuco atende a Região Metropolitana do Recife no mesmo dia da compra e em prazo curto nos estados de Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Já o CD da Bahia atende o Nordeste e região Norte.



Produtos mais vendidos no Norte e Nordeste

Durante a coletiva desta quarta-feira, o Mercado Livre divulgou os produtos mais adquiridos na plataforma no primeiro trimestre de 2025, sendo a creatina um dos principais destaques em vendas.



O suplemento é o mais comprado nos estados da Bahia, Paraíba, Alagoas e Maranhão. Nestes dois últimos estados (AL e MA), as vendas do produto aumentaram mais de 535% com relação ao mesmo período do ano passado.



No estado de Pernambuco, onde a marca mantém um centro de distribuição, o produto mais adquirido é o "short praia masculino". Os dados também apontam um cenário dinâmico quanto às categorias, com vendas mais acentuadas nos setores de saúde, bem-estar, autocuidado e estilo de vida.

Mercado Livre divulga produtos mais vendidos nas regiões Norte e Nordeste | Foto: Mercado Livre/Divulgação

Entre outros produtos em destaque estão kit com cinco camisas masculinas, mais vendido nos estados do SE, CE, AP, AM e AC, além de jogo de lençol (RN), whisky (PA) e cerveja (RO).



O Mercado Livre também informou que o Norte registrou um aumento de 55% no número de consumidoras e de 52% entre jovens de 18 a 24 anos. Já no Nordeste, o maior crescimento veio do público acima de 55 anos, com alta de 39%, além de avanços em todas as faixas etárias.

