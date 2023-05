A- A+

O Mercado Livre, maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, registrou um lucro mais forte do que o esperado pelos analistas no primeiro trimestre, impulsionado pelo crescimento em seu maior mercado após o colapso da varejista brasileira Americanas.

O lucro líquido da companhia argentina mais do que triplicou em relação ao mesmo período no ano passado, totalizando US$ 201,4 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão), acima dos US$ 150,7 milhões (cerca de R$ 750 milhões) esperados por Wall Street, à medida que a empresa ganhou participação de mercado em e-commerce no Brasil e registrou crescimento de dois dígitos em seu braço de fintech no México e na Argentina. A margem operacional subiu para 11,2%, também acima das expectativas.

“O Brasil teve um trimestre muito bom em e- commerce, e estamos ganhando participação de mercado muito fortemente, acima das nossas expectativas”, disse André Chaves, vice-presidente sênior da empresa, em entrevista. O crescimento do volume de vendas da companhia no Brasil teve “uma aceleração acentuada em um mercado que desacelerou de maneira geral”.

Capital: Shein e Shopee já ocupam no Brasil quase 30 ‘campos de futebol’ em galpões logísticos

O volume bruto de vendas totalizou US$ 9,4 bilhões no período, enquanto a receita foi de US$ 3 bilhões.

Desde o pedido de recuperação judicial da Americanas, investidores têm mapeado o potencial para que rivais cresçam sua fatia no mercado brasileiro. A derrocada da Americanas, que ocorreu após o anúncio de inconsistências contábeis da varejista com sede no Rio de Janeiro, fez com que competidores aumentassem seu poder de barganha nas negociações com fornecedores.

A carteira de crédito do Mercado Livre teve um crescimento modesto para US$ 3 bilhões, e a empresa “não tem pressa” em acelerar o ritmo de originação, especialmente no Brasil, disse Chaves. A maior economia da região vem enfrentando uma deterioração substancial nas condições de crédito em meio a altas taxas de juros e dramas corporativos nos últimos meses.

CPI das Americanas: entenda como vai funcionar a comissão para investigar o escândalo bilionário

Enquanto isso, a companhia tem se beneficiado de uma maior adoção de sua carteira digital na Argentina, enquanto expande sua oferta de cartão de crédito no México, segundo ele.

No mês passado, o Mercado Livre anunciou planos para contratar em toda a região, desafiando as demissões em massa no setor de tecnologia e elevando seu número total de funcionários para 53.000 em 2023.

Outros pontos-chave:

Volume total de pagamentos US$ 37,0 bilhões, estimativa US$ 34,8 bilhões

Lucro líquido US$ 201,4 milhões, estimativa US$ 150,7 milhões

Carteira de crédito subiu 11% em relação ao ano anterior para US$ 3,0 bilhões

Índice de inadimplência medido por créditos vencidos há mais de 90 dias apresentou redução para 28,2%, ante 29,6% no quarto trimestre de 2022

Empresa possui posição de caixa confortável; não avalia emissão no mercado de dívidas no momento

Maior parte da capacidade logística que está sendo adicionada à região irá para o México

Veja também

Futebol Acompanhe, lance a lance, a final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará