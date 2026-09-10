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Empresa Nacional Mercado Livre capta US$ 1 bilhão com emissão de títulos no exterior Papéis têm prazo de dez anos e pagam juros de 5,850% ao ano

O Mercado Livre captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 2036. A operação teve demanda de mais de cem investidores institucionais e os recursos serão destinados ao reforço do caixa e financiar as operações da empresa.

Os papéis têm prazo de dez anos e pagam juros de 5,850% ao ano. As notas são sênior e não garantidas e foram registradas na Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

O Mercado Livre possui classificação de grau de investimento pelas três principais agências de risco: BBB- pela S&P e Fitch e Baa3 pela Moody's.

Para o diretor financeiro do Mercado Livre, Martín de los Santos, a companhia conseguiu precificar a nova emissão de dez anos com o mesmo spread - prêmio pago pelo emissor sobre uma taxa de referência - da emissão anterior, que tinha prazo de sete anos. "Isso reflete a confiança que os investidores continuam depositando na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre", afirmou.

Segundo o executivo, a operação também representa mais um passo na consolidação da companhia como emissora de grau de investimento nos mercados internacionais.

A transação foi coordenada pelo BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. A Allen & Company e o Santander também participaram da distribuição dos títulos.

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