"Papo de Craque" Mercado Livre Experience 2025: Neymar e Ronaldo falam sobre protagonismo no futebol e nos negócios Durante o painel, eles explicaram que precisaram transportar esse protagonismo para fora das quatro linhas

São Paulo (SP) - Durante a Mercado Livre Experience 2025, maior feira de e-commerce da América Latina, Neymar Jr. e Ronaldo, embaixadores da marca, contaram um pouco sobre como transformaram seus nomes em verdadeiras potências do mercado.

Os dois participaram do painel de abertura da feira, o "Papo de Craque", mediado por Fernando Yunes, VP Sênior e Líder do Mercado Livre no Brasil. A Mercado Livre Experience 2025 acontece em São Paulo, nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), com presença de autoridades do setor de logística brasileiro.

Vindos do futebol, principal esporte do país, Neymar, atualmente jogador do Santos, e Ronaldo, ex-atleta e empresário, logo se acostumaram com os holofotes por conta do talento dentro de campo. Durante o painel, eles explicaram que precisaram transportar esse protagonismo para fora das quatro linhas, e, pouco a pouco, transformaram seus nomes em negócios de sucesso.

Durante o painel, Ronaldo direcionou o olhar para as difíceis decisões que precisou tomar desde cedo. Para isso, no entanto, teve nomes importantes que o ajudaram a se desenvolver, como o ex-jogador Romário e Zagalo, único tetracampeão do mundo.

"Muita coisa da minha vida pessoal e nos negócios aprendi com o futebol. Temos vários tipos de liderança que aprendemos no futebol, sejam elas emocionais, comportamentais, enfim. E no mundo dos negócios isso é muito válido, porque nos ensina a ver o mundo de outra forma. Eu não fiz faculdade, mas fiz cursos técnicos voltados para a área. Só que por desde cedo ter tido que tomar várias decisões importantes, aprendi bastante para inserir isso na minha vida hoje em dia também. Tudo que faço e sei veio da escola do futebol", explicou.

Já Neymar, que tem como maior exemplo de liderança o técnico Tite, que o treinou na Seleção Brasileira, também disse que é importante se desligar dos fatores externos para poder focar no que precisa fazer.

"Hoje em dia, com uma realidade de redes sociais, é importante ter um equilíbrio também. Acho que sou um dos jogadores menos 'certinhos', porque sei aproveitar meu tempo livre também, assim como o Ronaldo. Então isso também é necessário", afirmou.

Destaque nos negócios

No meio empresarial, Neymar se destaca principalmente com a NR Sports, responsável pela gestão da sua carreira e imagem. Ele também tem investimentos em projetos imobiliários e na área de saúde/fitness.

Nomes fortes do futebol, Ronaldo e Neymar falaram sobre protagonismo no campo e nos negócios | Foto: Mercado Livre/Divulgação

Ronaldo, por outro lado, diversificou ainda mais os campos de atuação, e investe em setores de gestão patrimonial e financeira, que se estendem para o agenciamento de outros atletas. Além disso, ele também tem projetos voltados para o entretenimento, como a Ronaldo TV, e até no próprio futebol, e já foi dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha.

Por mais que a um primeiro momento pareça uma transição muito grande do esporte para o mundo dos negócios, Ronaldo também enalteceu a inteligência emocional que aprendeu com o futebol. "As críticas técnicas vêm para ajudar. Durante o jogo, por exemplo, cometemos muitos erros e precisamos saber ouvir para melhorar, entender o que é um feedback", disse.

"É sempre importante ter coragem. Nos arriscamos todos os dias, crescemos em um ambiente com muita pressão. Então precisamos por a cara e de fato tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo que sejam difíceis", completou Neymar.

Tendências

Para além das quatro linhas, ambos os jogadores são famosos por lançarem tendências que têm impacto social e econômico. São exemplos o moicano ou cabelo descolorido de Neymar, além do "corte Cascão", eternizado por Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2002, que marcou o pentacampeonato do Brasil.

Para os dois, poder fazer parte de contextos como esse é muito positivo.

"É muito legal, muito bacana ver outra pessoa fazer o mesmo corte que o meu, ter esse carinho da galera. Quando fiz, não pensei nisso, mas é bom ver hoje em dia", afirmou Neymar.

"Eu gosto, mas se fosse hoje em dia, não teria feito", completou Ronaldo, arrancando risos da plateia. "Muitas mães já me falaram desesperadas que os filhos queriam reproduzir o corte e isso ficou eternizado, ainda mais porque foi marcado por uma vitória. E isso é um exemplo sobre como podemos transformar nossa imagem e nome em cases de sucesso", pontuou.

Mercado Livre Experience 2025

O evento anual do Mercado Livre segue até esta quinta-feira (25), quando serão apresentados dados inéditos sobre o impacto da empresa no Brasil, além dos principais avanços no setor logístico.

Ainda nesta quarta, a feira terá um painel e coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre a parceria entre o Mercado Livre e a GOLLOG. Segundo as organizações, as companhias irão formar a maior operação de transporte aéreo de carga regular do Brasil.

A expectativa deste ano é reunir 17 mil pessoas nos dois dias de evento.

*O jornalista foi a São Paulo a convite do Mercado Livre.

