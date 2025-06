Mercado Livre faz ofensiva e anuncia frete grátis em compras a partir de R$ 19

A- A+

O Mercado Livre anunciou uma ofensiva para ampliar as compras de menor valor agregado e a frequência dos clientes na plataforma. A partir desta sexta-feira, pedidos a partir de R$ 19 terão frete grátis, à exceção dos internacionais e do segmento de alimentos. Desde 2021, o valor mínimo era de R$ 79, o que significa uma redução de 75% do custo do frete para os consumidores.

Para ampliar o alcance do anúncio, a gigante do e-commerce escalou Neymar e Ronaldo Fenômeno, camisas 10 e 9 da seleção brasileira, para uma campanha publicitária batizada de “10+9”. Ao longo do dia serão exibidos comerciais em três emissoras da televisão aberta para destacar o benefício do frete grátis, além de exibição exclusiva por duas horas em 2 mil paineis digitais espalhados pelas principais ruas de São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia e Ceará.

A data escolhida não foi por acaso. A campanha vai ao ar neste 6 de junho para fisgar o cliente durante o dia do “6 do 6”, uma estratégia cada vez mais comum entre os e-commerces, que têm utilizado dias com números espelhados para marcar o lançamento de promoções mais agressivas.





Serão liberados R$ 24 milhões em cupons pela plataforma nos próximos dias, sendo R$ 13 milhões apenas nesta sexta. Os cupons estarão disponíveis junto às condições especiais de pagamento via Mercado Pago e cashback com Meli Dólar. O montante de recursos alocados nesta data supera o da Black Friday no ano passado, segundo a empresa.





Neymar e Ronaldo estrelam campanha “10+9” do Mercado Livre, que anuncia frete grátis para compras a partir de R$ 19 — Foto: Divulgação

A estratégia alinha o marketplace argentino à rival asiática Shopee, que costuma oferecer cupons de frete grátis para pedidos a partir de R$ 19. Ao mesmo tempo, posiciona o Mercado Livre de forma mais competitiva frente à Amazon, onde o benefício é restrito a compras acima de R$ 79 ou para membros Prime.

Frete ainda é barreira

Embora o movimento coloque o Mercado Livre de forma mais agressiva no mercado, Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, diz que a decisão não visa acirrar a disputa direta com concorrentes, mas parte de uma estratégia de longo prazo baseada em oportunidade de crescimento.

A expectativa da varejista é aumentar o número de itens por compra e estimular pedidos de mais categorias.

— Itens como utensílios de casa, roupas, beleza e decoração, custam menos que R$ 79, mas têm frete. E esses carrinhos ficam parados, abandonados. Com frete grátis a partir de R$ 19, essa fricção vai desaparecer. Isso vai ampliar a compra de mais categorias de produtos, que é um dos nossos focos.

Segundo Yunes, tanto consumidores de alta renda quanto de renda mais baixa deixam de finalizar compras por conta do custo do frete, ainda que sob pesos e razões diferentes.

— Tem pessoas de classe alta que não finalizam a compra pelo frete de R$ 10. E para pessoas de classes mais baixas, a cobrança do frete tem um pênalti maior no orçamento — explica ele. — Agora, nos tornamos mais acessíveis para a classe C, para classes mais baixas, e deixamos de gerar a fricção, a cobrança do frete, que acaba reduzindo as compras de classes mais altas também. Vamos ficar mais atrativos com esse movimento — resumiu, em coletiva com jornalistas.

A expectativa é que de impacto significativo sobre as vendas nas regiões Norte e Nordeste, onde o custo logístico é tradicionalmente mais alto e o acesso ao frete grátis, mais limitado.

— Para essas regiões, o impacto será enorme — conclui Yunes.

