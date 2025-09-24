A- A+

Mercado Livre Experience 2025 Mercado Livre e GOLLOG focam operações no Norte e Nordeste para "encurtar distâncias" do Brasil Anúncio aconteceu durante a Mercado Livre Experience 2025, que acontece em São Paulo, entre esta quarta (24) e quinta-feira (25)

São Paulo (SP) - Modelo de negócio e gigante do setor logístico do país, o Mercado Livre tem uma parceria com a GOLLOG que é, segundo as organizações, a maior operação de transporte aéreo de carga regular do Brasil. Existe, inclusive, um foco muito grande em "encurtar as distâncias" para o Norte e Nordeste do país, como foi detalhado em painel feito durante a Mercado Livre Experience 2025, que acontece em São Paulo, entre esta quarta (24) e quinta-feira (25).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a diretora da GOLLOG, Patrícia Bello, explicou que as regiões Norte e Nordeste concentram mais de 50% das operações da companhia.

"Um foco muito grande que temos é nas regiões Norte e Nordeste. Recife é um dos destinos da rede Meli Air, e sempre temos uma presença relevante. Temos cinco unidades GOLLOG espalhadas por Pernambuco, e é um destino muito importante para nós. Todos os dias viajamos para esses destinos, com mais de 10 mil pacotes, fomenta a economia local", explicou.

Nessa linha, inclusive, Pernambuco também não deixa a desejar, e possui cinco unidades da GOLLLOG, incluindo uma no Recife e uma em Fernando de Noronha.

"A Gol tem voos regulares para Fernando de Noronha, com aeronaves comerciais. Usamos os compartimentos de cargas para levar as encomendas para lá. Também vão pacotes do Mercado Livre, com o nosso serviço de Last Mile, que são entregas antigas. Então é mais um ponto importante para a nossa operação", pontuou.

A GOLLOG é o serviço de transporte de cargas e encomendas da GOL Linhas Aéreas. O foco do trabalho, claro, é diversificado, com soluções logísticas para diversos tipos de mercadorias, animais, restos mortais, dentre outros.

Para se ter uma noção, a GOLLOG já conecta mais de 4 mil cidades em todo o Brasil e mundo afora. Foi por essa capacidade de estreitar fronteiras que a parceria com o Mercado Livre nasceu, em 2022, com a promessa de revolucionar o transporte de cargas do país, e os dados comprovam isso. Agora, existem aeronaves voltadas só para esse tipo de modal, o que gerou uma evolução de 60% no e-commerce brasileiro.





Mercado Livre e GOLLOG focam operações no Norte e Nordeste para "encurtar distâncias". - Foto: Mercado Livre/Divulgação

Atualmente, existem 122 unidades GOLLOG, entre pontos físicos e lojas online. São mais de 2,9 milhões de envios realizados ao ano. O foco da empresa, segundo Paula, está na entrega rápida para "encurtar distâncias" - 70% em menos de 24 horas. As viagens mais longas, que partem com cargas do Sudeste ao Norte do país, duram no máximo oito dias. Unida à MeliAir, o objetivo é aprimorar ainda mais essa agilidade, agora com os Centros de Distribuição do Mercado Livre.

"Além da vantagem da agilidade, destacamos muito a regularidade do serviço. 'Sim ou sim' o avião irá decolar para entregar a carga, dentro do prazo prometido e com pontualidade", disse.

Paula comandou o painel "GOLLOG MELI: operações multimodais que trazem eficiência para o e-commerce", ao lado de Pablo Navarrete, Diretor Sênior de Transportes do Mercado Livre.

Mercado Livre em Pernambuco

O Mercado Livre possui, hoje, 23 Centros de Distribuição (CD) no país, que equivalem a cerca de 120 estádios de futebol. O investimento em Pernambuco tem sido cada vez maior, inclusive. Um dos principais centros foi inaugurado no ano passado e fica localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O ponto tem 80 mil metros quadrados, tamanho que chega perto a se equiparar ao maior CD da empresa, em Cajamar (SP), que possui 120 mil metros quadrados.

Com o parque, o Mercado Livre já consegue atender toda a RMR, além dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. O modelo de entregas adotado é o "Fulfillment", que são as entregas realizadas em um período de até 48 horas, muito importante para a qualidade do atendimento ao cliente.

Centro de Distribuição do Mercado Livre em Pernambuco | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Investimento no Norte e Nordeste

A novidade chega em boa hora e dialoga com ações passadas da empresa. Em junho deste ano, por exemplo, o Mercado Livre já havia divulgado uma redução de até 55% nos custos de envio para vendedores do Norte e Nordeste.

A medida tem como objetivo atrair, favorecer a manutenção e ampliar o comércio em diferentes categorias da plataforma. Por mais que não tenha tido envolvimento direto, a parceria com a GOLLOG contribuiu para essa redução, que deve , medida teve trazer ainda mais efeito para a competitividade regional, como pontua Patrícia Bello.

Mercado Livre Experience 2025

O evento anual do Mercado Livre segue até esta quinta-feira (25), quando serão apresentados dados inéditos sobre o impacto da empresa no Brasil, além dos principais avanços no setor logístico.

A programação do painel principal terá como porta-vozes Fernando Yunes (VP Sênior e Líder do Mercado Livre no Brasil) e Luiz Vergueiro (Diretor Sênior de Logística).

Além disso, a quinta-feira também terá uma coletiva de imprensa com a cantora e embaixadora do Mercado Pago, Anitta. A artista, ao lado de porta-vozes da empresa, vai dar detalhes sobre um novo capítulo da marca, que, segundo a organização, terá o lançamento de novos produtos que "transformarão o dia a dia dos vendedores".

*O jornalista foi a São Paulo a convite do Mercado Livre.

