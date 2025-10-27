Seg, 27 de Outubro

BLACK FRIDAY

Mercado Livre investe R$ 100 milhões em cupons para a Black Friday 2025

Em Pernambuco, a empresa de tecnologia opera no centro de distribuição localizado no município de Cabo de Santo Agostinho

Robôs carregadores do Mercado Livre em açãoRobôs carregadores do Mercado Livre em ação - Foto: Mercado Livreo/divulgação

O Mercado Livre e o Mercado Pago anunciaram nesta segunda-feira (27) a estratégia para operar a esperada Black Friday, que esse ano recebe o investimento de R$ 100 milhões em cupons para atrair o consumidor. A expectativa de rendimento para 2025 é de superar a campanha de 2024, onde o Mercado Livre alcançou recorde de vendas no primeiro dia. 

O anúncio foi feito em coletiva virtual que reuniu o diretor sênior de Marketplace do Mercado Livre, Tulio Landim, e o head de Marketing da plataforma, Felipe Castaño. A estratégia para 2025 busca reforçar o papel da empresa como o principal destino de compras online do país, mas também destacar o Mercado Pago, banco digital da plataforma.

O banco do grupo terá papel central na campanha, segundo a organização, com benefícios que incluem parcelamento em até 21 vezes sem juros, cashback instantâneo para assinantes e 100% de devolução do valor em compras de novas maquininhas para vendedores.

Para Felipe Castaño, a proposta é transformar a experiência de consumo em algo mais completo, conectando quem compra e quem vende. “Queremos que o consumidor escolha o Mercado Livre como lugar de compra, e o Mercado Pago como forma de pagamento”, explicou.

Essas vantagens vêm acompanhadas do frete grátis em compras a partir de R$ 19, política que se mantém desde 2019 e que ajudou a consolidar a empresa como uma das mais competitivas em custo logístico no comércio eletrônico brasileiro.

Pesquisa

Durante o evento, o grupo também apresentou os resultados da quarta edição do Panorama do Consumo, um estudo que mapeia tendências de comportamento e pagamento dos brasileiros durante a Black Friday. A pesquisa, feita com mais de 42 mil pessoas entre 14 e 20 de outubro, revelou que este ano o consumidor está mais planejado, com compradas pensadas anteriormente à data. 

O levantamento mostra que oito em cada dez consumidores já sabem o que pretendem comprar e começam a se planejar com antecedência. Mais da metade dos entrevistados, 52%, afirmam que devem gastar mais de R$ 1 mil na data, e quase um quarto projeta desembolsar acima de R$ 2 mil. Esse dado, segundo Castano, é reflexo da confiança crescente nas compras online e de uma melhora na percepção de valor das promoções.

Outro ponto de destaque é o forte apelo do parcelamento: 77% dos brasileiros pretendem dividir o pagamento e o cartão de crédito continua liderando como principal forma de pagamento.

O estudo também revelou as categorias mais desejadas para a Black Friday deste ano. Os campeões continuam sendo eletrodomésticos, eletrônicos e itens de casa e decoração, mas duas áreas despontaram com força: moda e beleza.

Cupons

Um dos pilares da estratégia de 2025 será o uso massivo de cupons de desconto, considerados pela empresa o principal fator de decisão de compra entre os consumidores. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados afirmam que a existência de cupons influencia diretamente a escolha da loja.

Outro dado que chama atenção no Panorama do Consumo é o avanço da inteligência artificial nas decisões de compra. Quase metade dos entrevistados (48%) disseram já ter usado ou planejam usar ferramentas baseadas em IA, como assistentes virtuais ou comparadores de preços, para escolher produtos e avaliar promoções.

A pesquisa também aponta uma tendência de antecipação das compras de Natal. Quase 50% dos consumidores afirmam que pretendem aproveitar a Black Friday para comprar presentes de fim de ano, comportamento que ajuda a explicar o pico de movimentação do comércio eletrônico já em novembro.

“Estamos diante de um consumidor que se planeja, que sabe o que quer e que confia cada vez mais no ambiente digital. Nosso papel é garantir que essa experiência seja completa, desde o desconto até o pagamento.”, afirmou Castaño. 

