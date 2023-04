A- A+

NEGÓCIOS Mercado Livre planeja contratar 13 mil pessoas, apesar de onda de demissões nas big techs A admissão será focada em funções envolvidas em locais que classificam e enviam pacotes no Brasil e no México, mas também expandirá suas equipes de tecnologia e produtos

O MercadoLibre, maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, planeja criar milhares de empregos este ano para expandir seu negócio de logística, mesmo quando gigantes globais de tecnologia demitem e o crescimento esfria na região.

A empresa, conhecida pelo site Mercado Livre no Brasil, vai contratar 13.000 pessoas, elevando seu quadro total de funcionários para 53.000, em uma aposta de que os pedidos online continuarão a crescer, disse Sebastián Fernández Silva, diretor de recursos humanos da empresa, em entrevista.

A contratação será focada em centros que processam e enviam pacotes no Brasil e no México, mas a empresa também expandirá suas equipes de tecnologia e produtos.



Para o MercadoLibre, que contava com apenas 10.000 funcionários no final de 2019, a onda de contratações busca capitalizar com uma mudança na forma como os consumidores latino-americanos fazem compras, uma tendência que ganhou impulso durante a pandemia.

Enquanto pares nos EUA e Europa viram seus pedidos diminuírem depois que governos suspenderam as restrições contra Covid, as vendas do MercadoLibre continuam a crescer, com receitas de mais de US$ 10,5 bilhões no ano passado, quase 50% a mais do que no ano anterior.

O forte desempenho da empresa no comércio eletrônico, assim como em sua fintech, “provavelmente persistirá”, disse a analista sênior da Bloomberg Intelligence, Jennifer Bartashus. As ações da empresa subiram quase 55% este ano, bem acima do retorno de 16,5% do índice Nasdaq, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As contratações visam fortalecer a rede de centros que processam pacotes, principalmente em cidades menores, disse Fernández. Ele preferiu não informar quantos novos centros de distribuição e serviços serão abertos em 2023. Em declarações anteriores, a empresa disse que planeja investir US$ 3,6 bilhões no Brasil este ano, e US$ 1,6 bilhão no México.

A expansão será financiada com as receitas da empresa e não exigirá nenhum financiamento adicional, disse Fernández.

O plano de contratação do MercadoLibre vai na contramão de uma tendência entre gigantes de tecnologia como Amazon, que estão demitindo milhares de funcionários este ano após um aumento nas contratações durante a pandemia.

Fernández não acha que o MercadoLibre está contratando demais ou que será forçado a demitir funcionários mais para frente.

“Somos muito cuidadosos com nossas decisões de negócios e, se pensássemos que existe o risco de estarmos contratando demais, não o faríamos”, disse. “Em todos os meus 19 anos no MercadoLibre, nunca reduzimos o tamanho.”

