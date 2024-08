A- A+

Mercado livre Mercado livre tem lucro líquido de US$ 531 milhões no 2º trimestre, com alta de 103% Número de compradores únicos cresceu 19% na mesma base de comparação e atingiu 56,6 milhões.

O Mercado Livre apresentou lucro líquido de US$ 531 milhões no segundo trimestre de 2024, com alta de 103% sobre o mesmo período de 2023. A receita continuou a crescer e atingiu US$ 5,1 milhões, um crescimento de 42% versus o segundo trimestre de 2023. Já o lucro operacional foi de US$ 726 milhões, alta de 9% ano a ano no geral e alta de 31% excluindo a Argentina.

A receita líquida de "commerce" (vendas digitais) aumentou 53%, na comparação com o ano anterior, atingindo US$ 3 bilhões. O GMV (valor total das mercadorias vendidas), aumentou 20% em relação ao ano anterior e chegou a US$ 12,6 bilhões.

Enquanto isso, o número de compradores únicos cresceu 19% na mesma base de comparação e atingiu 56,6 milhões. Também houve número recorde de 416 milhões de itens entregues e participação do Fulfillment (modalidade que armazena os produtos dos vendedores em centros de distribuição do Mercado Livre) em 52% deles.

O diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado do Mercado Livre, Richard Cathcart, disse que os resultados mostram tendências operacionais fortes.

Em e-commerce, atingimos o maior crescimento de itens vendidos e de compradores desde 2021, ano de pandemia. A operação tem um aumento muito forte e está ganhando cada vez mais força. O Brasil foi o grande destaque dentro disso. No País, o crescimento de GMV foi de 36%

O executivo pontuou que os investimentos em logística, na ampliação de concessão de crédito, bem como questões ligadas à economia argentina ainda pesam no resultado. No entanto, em sua visão as melhorias na logística e no crédito são fundamentais para futuras vantagens competitivas da companhia, enquanto na Argentina, em sua visão, é possível ver sinais de melhoria.

Financeiro

O Mercado Pago, braço financeiro da companhia, viu a receita líquida atingir US$ 2,1 bilhões no segundo trimestre. O TPV (Volume Total de Pagamentos) aumentou 35% na comparação ano a ano e atingiu US$ 46 bilhões, enquanto o número total de usuários ativos mensais ultrapassou a marca de 50 milhões pela primeira vez, chegando a 52 milhões de usuários ativos.

O TPV de adquirência, que representa todos os pagamentos processados e liquidados através do Mercado Pago, tanto no marketplace como fora dele, atingiu US$ 34 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.

Já a carteira de cartões de crédito aumentou 146% no segundo trimestre, atingindo US$ 1,8 bilhão, crescimento impulsionado por 1,6 milhão de novos cartões emitidos no Brasil e no México.

Cathcart afirmou que os modelos para essa concessão de crédito são tomados com cuidado e que a carteira tem crescido de forma saudável.

"Temos modelos próprios e a grande maioria dos dados que esses modelos utilizam são dados internos do mercado livre. Há mais de 2 mil variáveis de dados que usamos para fazer o score (classificação de risco). Temos capacidade cada vez melhor de escolher para quem vamos oferecer crédito e quanto vamos oferecer. Nosso NPL (pagamentos em atraso) foi um pouco acima de 9% no primeiro trimestre e no segundo trimestre foi um pouco acima de 8%", afirmou.



Veja também

Perse Termina nesta sexta prazo para empresas aderirem ao Perse