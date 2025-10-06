A- A+

IMPACTO ECONÔMICO Mercado Livre: empreendedores de Pernambuco movimentaram R$ 614 bilhões em 2024, diz relatório Dados fazem parte do relatório "O Melhor do Brasil", estudo realizado pela companhia

As pequenas e médias empresas (PMEs) e empreendedores de Pernambuco movimentaram cerca de R$ 614 bilhões em vendas no Mercado Livre, uma das principais plataformas de e-commerce do Brasil, em 2024. Os dados fazem parte do relatório "O Melhor do Brasil", desenvolvido pela companhia para acompanhar os avanços alcançados ano a ano no setor logístico do país.

Para se ter uma noção, em Pernambuco, o impacto foi de cerca de R$ 13,9 bilhões em benefícios econômicos para o estado. O estudo, desenvolvido em parceria com a Euromonitor International, entrevistou 7,7 mil PMEs que fazem parte do ecossistema da plataforma no país.

As vendas junto à plataforma em Pernambuco também somam R$ 5 por segundo. Com isso, uma em cada quatro PMEs do estado têm no e-commerce do Mercado Livre a principal fonte de receita.

Integração

De acordo com o relatório, o motivo para os números elevados é a integração com diferentes cadeias de negócios. Hoje, sete em cada fez PMEs da plataforma usam o Mercado Pago, banco digital da companhia, como principal meio de pagamento.

"Mais do que números, os dados refletem histórias reais de transformação vividas por milhões de brasileiros que empreendem e crescem junto com a plataforma", afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil - Foto: Mercado Livre/Divulgação

Mercado Livre em Pernambuco

O Mercado Livre possui, hoje, 23 Centros de Distribuição (CD) no país, que equivalem a cerca de 120 estádios de futebol. O investimento em Pernambuco tem sido cada vez maior, inclusive. Um dos principais centros foi inaugurado no ano passado e fica localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O ponto tem 80 mil metros quadrados, tamanho que chega perto a se equiparar ao maior CD da empresa, em Cajamar (SP), que possui 120 mil metros quadrados.

Com o parque, o Mercado Livre já consegue atender toda a RMR, além dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. O modelo de entregas adotado é o "Fulfillment", que são as entregas realizadas em um período de até 48 horas, muito importante para a qualidade do atendimento ao cliente.

Centro de distribuição do Mercado Livre no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR)Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O investimento nas regiões Norte e Nordeste também só vem crescendo. Em junho deste ano, a empresa divulgou uma redução de até 55% nos custos de envio para vendedores dessas partes do país. O objetivo é objetivo atrair, favorecer a manutenção e ampliar o comércio em diferentes categorias da plataforma.



O relatório também mostrou que, no Brasil, 5,8 milhões de negócios utilizaram o Mercado Livre para vender seus produtos. Ao todo, foram movimentados R$ 381 bilhões - valor equivalente a 3,2% do PIB brasileiro.

Além de acompanhar PMEs, a pesquisa também leva em consideração a análise de dados internos da companhia e entrevistas qualitativas com agentes da cadeia logística. Participaram operadores de última milha e de centros de distribuição da companhia.



