A- A+

PROJEÇÕES Mercado mantém inalterada aposta de corte de 25 pb pelo Fed em setembro, após dados dos EUA A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, seguiu nula

O mercado financeiro manteve praticamente inalterada sua aposta de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, em meio à bateria de dados dos EUA, como sentimento do consumidor, vendas no varejo e produção e atividade industrial, divulgados mais cedo. Investidores seguem de olho, ainda, na reunião entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Vladimir Putin (Rússia), prevista para esta tarde

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, por volta das 11h50 (de Brasília) as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro tiveram leve queda de 92,6% para 90,6%, após os dados.

A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, seguiu nula. A possibilidade de uma manutenção nos juros no próximo mês teve alta a 9,4%, ante 7,4% antes dos dados.

A expectativa de redução de juros até dezembro também sofreu poucas alterações após a rodada de indicadores econômicos americanos de hoje. A chance estimada de corte acumulado de 75 pb até o fim do ano caiu de 43,1% para 43,0%, enquanto a chance de redução menor, de 50 pb, se manteve em 44,7%. A probabilidade estimada de redução de 25 pb também ficou inalterada, em 11,6%.

Veja também