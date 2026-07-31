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NEGÓCIOS Mercado Moda Mix abre inscrições para impulsionar a moda autoral na Região Metropolitana do Recife Programa do Sebrae e da Adepe oferece capacitações, mentorias e consultorias gratuitas para pequenos negócios do setor

Empreendedores da moda autoral da Região Metropolitana do Recife (RMR) já podem se inscrever no Mercado Moda Mix, programa do Sebrae Pernambuco em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Com investimento superior a R$ 730 mil, a iniciativa reúne seminário, oficinas, mentorias e consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento de pequenos negócios da economia criativa.

A programação contempla temas como desenvolvimento de produtos, gestão, precificação, branding, canais de venda, comunicação, marketing digital e acesso a linhas de crédito.

O lançamento oficial será realizado no dia 6 de agosto, às 19h, no Edifício Palazzo Itália, no Bairro do Recife, com o seminário "O invisível do autoral", que reunirá representantes de marcas pernambucanas para debater desafios e oportunidades da moda autoral. As inscrições, já abertas, são gratuitas.

Entre os participantes do debate estão Magna Coeli, da Refazenda; Robson Nascimento, da Omaia; e Beatriz Soares dos Santos, da Manifesta. A mediação será de Roberto Meireles, diretor do Instituto Rio Moda e da Associação Brasileira dos Profissionais de Moda (ABPModa).

Segundo o gestor de Economia Criativa do Sebrae/PE, Eduardo Maciel, o programa busca fortalecer os empreendedores em áreas essenciais para a sustentabilidade dos negócios. Além da criação de produtos, a formação inclui gestão financeira, formação de preços, identidade de marca, embalagens, branding e estratégias de comercialização.

Já a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira, destaca que a iniciativa complementa o trabalho desenvolvido pela Loja de Moda Autoral de Pernambuco (MAPE), que há cinco anos atua na valorização e no fortalecimento das marcas pernambucanas.

Jornada Criativa

Um dos destaques da programação é a Jornada Criativa para Moda Autoral, que selecionará 25 empresas por meio de um processo de curadoria. Os participantes terão acesso a oficinas coletivas, consultorias individuais e pitches com artesãos, estimulando a criação colaborativa e o desenvolvimento de novas coleções.

Também haverá atividades abertas ao público, como oficinas de Gestão e Precificação em Moda, Ficha Técnica e Padronização de Produto, Canais de Venda, Fotografia e Comunicação Visual, além de consultorias e mentorias online sobre branding, identidade visual, marketing digital, presença online e preparação para desfiles.

As atividades serão realizadas entre agosto e novembro.

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