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NEGÓCIOS

Mercado Moda Mix abre inscrições para impulsionar a moda autoral na Região Metropolitana do Recife

Programa do Sebrae e da Adepe oferece capacitações, mentorias e consultorias gratuitas para pequenos negócios do setor

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Com investimento superior a R$ 730 mil, a iniciativa reúne seminário, oficinas, mentorias e consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento de pequenos negócios da economia criativa.Com investimento superior a R$ 730 mil, a iniciativa reúne seminário, oficinas, mentorias e consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento de pequenos negócios da economia criativa. - Foto: Antonio Holanda/Divulgação

Empreendedores da moda autoral da Região Metropolitana do Recife (RMR) já podem se inscrever no Mercado Moda Mix, programa do Sebrae Pernambuco em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Com investimento superior a R$ 730 mil, a iniciativa reúne seminário, oficinas, mentorias e consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento de pequenos negócios da economia criativa.

A programação contempla temas como desenvolvimento de produtos, gestão, precificação, branding, canais de venda, comunicação, marketing digital e acesso a linhas de crédito. 

O lançamento oficial será realizado no dia 6 de agosto, às 19h, no Edifício Palazzo Itália, no Bairro do Recife, com o seminário "O invisível do autoral", que reunirá representantes de marcas pernambucanas para debater desafios e oportunidades da moda autoral. As inscrições, já abertas, são gratuitas.

Entre os participantes do debate estão Magna Coeli, da Refazenda; Robson Nascimento, da Omaia; e Beatriz Soares dos Santos, da Manifesta. A mediação será de Roberto Meireles, diretor do Instituto Rio Moda e da Associação Brasileira dos Profissionais de Moda (ABPModa).

Segundo o gestor de Economia Criativa do Sebrae/PE, Eduardo Maciel, o programa busca fortalecer os empreendedores em áreas essenciais para a sustentabilidade dos negócios. Além da criação de produtos, a formação inclui gestão financeira, formação de preços, identidade de marca, embalagens, branding e estratégias de comercialização.

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Já a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira, destaca que a iniciativa complementa o trabalho desenvolvido pela Loja de Moda Autoral de Pernambuco (MAPE), que há cinco anos atua na valorização e no fortalecimento das marcas pernambucanas.

Jornada Criativa
Um dos destaques da programação é a Jornada Criativa para Moda Autoral, que selecionará 25 empresas por meio de um processo de curadoria. Os participantes terão acesso a oficinas coletivas, consultorias individuais e pitches com artesãos, estimulando a criação colaborativa e o desenvolvimento de novas coleções.

Também haverá atividades abertas ao público, como oficinas de Gestão e Precificação em Moda, Ficha Técnica e Padronização de Produto, Canais de Venda, Fotografia e Comunicação Visual, além de consultorias e mentorias online sobre branding, identidade visual, marketing digital, presença online e preparação para desfiles.

As atividades serão realizadas entre agosto e novembro.

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