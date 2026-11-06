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MERCADO

Mercado Pago informa em aplicativo que operações cripto estão indisponíveis

A empresa afirma que trabalha para resolver o problema

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Mercado Pago informa em aplicativo que operações cripto estão indisponíveisMercado Pago informa em aplicativo que operações cripto estão indisponíveis - Foto: Mercado Pago/Divulgação

O Mercado Pago está com as transferências de criptomoedas temporariamente suspensas, de acordo com aviso no aplicativo da instituição, em razão de uma instabilidade no sistema. O comunicado informa que não é possível realizar transferências de ativos digitais no momento e que os depósitos poderão ser creditados com atraso.

A empresa afirma que trabalha para resolver o problema.

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A reportagem entrou em contato com o Mercado Pago, mas não teve retorno até a publicação deste texto, no início da tarde desta sexta-feira, 6.

No período da manhã, o Nubank também suspendeu os serviços com ativos digitais esta manhã.

O banco digital informou que os serviços de depósito e saque de criptomoedas estão temporariamente indisponíveis devido a uma instabilidade em um fornecedor externo de dados.

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